Hayvanlar için doğrudan vergi alınması, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın evcil hayvanları dijital kimliklendirme projesi kapsamında yorumlanan ve sosyal medyada tartışılan bir konu oldu. Peki, Çipli hayvanlardan vergi mi alınacak? Çipli hayvanlara vergi iddiası gerçek mi? Çipli kedi ve köpek vergisi var mı?

Çipli hayvanlardan vergi mi alınacak? Hayvanlar için doğrudan vergi alınması, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın evcil hayvanları dijital kimliklendirme projesi kapsamında yorumlanan ve sosyal medyada tartışılan bir konu oldu. Peki, Çipli hayvanlardan vergi mi alınacak? Çipli hayvanlara vergi iddiası gerçek mi? Çipli kedi ve köpek vergisi var mı? İşte detaylar...

ÇİPLİ HAYVANLARDAN VERGİ Mİ ALINACAK?

Twitter'da paylaşılan 'çipli hayvan başına 200 TL vergi alınacağı' iddiası, sosyal medyada yoğun etkileşim aldı.

Bir süredir Ev Hayvanları Kayıt Sistemi (PETVET) ile evcil hayvanlara çip takılıyor ve pasaport üretiliyor. Çiplenen her hayvan da bir insan tarafından sahiplenilmiş oluyor ve o kişinin sorumluluğuna giriyor. Çip sayesinde evcil hayvanların kaybolması, sokağa bırakılması ve çalınması gibi durumlarda sahibine erişim mümkün hale geliyor.

Türkiye'de geçmişte Hayvanlar Vergisi Kanunu vardı. Söz konusu kanun 1962'den bu yana yürürlükte değil. Evcil hayvanların dijital kimliklendirme çalışması ise güncel bir konu.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı, iddiayı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sordu. Her iki bakanlıkta da bu yönde bir çalışma olmadığı açıklandı.

Türkiye'de doğrudan hayvana yönelik bir vergi uygulaması yok. Hayvana yönelik tüketim ürünlerinde dolaylı vergi var.