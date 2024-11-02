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Çinli teknoloji devinden Blockchain hamlesi

Çinli teknoloji devinden Blockchain hamlesi
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Haberler
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Çin merkezli teknoloji devi Huawei, Blockchain destekli dijital yuan'ı HarmonyOS NEXT işletim sistemi ile entegre ederek kullanıcıların dijital para birimini kolayca kullanmalarını sağlıyor. Bu entegrasyon, ödeme sistemlerini yeniden şekillendiriyor ve 1 milyar kullanıcıya dijital para birimi erişimi sunuyor.

Huawei, HarmonyOS NEXT işletim sistemini güncelleyerek dijital yuan entegrasyonunu gerçekleştirdi. Bu yenilik, kullanıcıların dijital cüzdan uygulamalarına ihtiyaç duymadan doğrudan işletim sistemleri üzerinden ödeme yapmalarını sağlayacak. Teknoloji devinin bu hamlesi, dijital para biriminin kullanımını genişletmeyi ve kullanıcı deneyimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Huawei Yeni Dönemi Başlattı: Dijital Yuan ile Kolay Ödemeler

Dünya genelinde kripto para kullanımı yaygınlaşmaya devam ediyor. Kripto para birimlerinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte şirketlerin bu alanda hamleleri sürüyor. Teknoloji devi Huawei, kullanıma sunduğu HarmonyOS NEXT işletim sistemiyle dijital yuan kullanımında yeni bir sayfa açıyor. HarmonyOS 5.0 olarak da bilinen yeni sürüm, dijital yuan ödemelerini doğrudan sistem üzerinden gerçekleştirme imkanı sunarak, 1 milyar akıllı telefon kullanıcısına ulaşmayı hedefliyor.

Sistem, kullanıcıların ek uygulama yüklemesine gerek kalmadan dijital yuan işlemlerini gerçekleştirebilmesine olanak tanıyor. Bu entegrasyon, finansal uygulamalarla olan etkileşimi güçlendirirken, kullanıcılara kapsamlı cüzdan yönetimi seçenekleri de sunuyor.

2019'daki ABD yaptırımları ve Google ile yaşanan ayrılığın ardından kendi işletim sistemini geliştirmeye başlayan Huawei, HarmonyOS'u ilk olarak akıllı saat ve televizyonlarda kullanıma sunmuş, 2021'de ise akıllı telefonlara taşımıştı.

Çin Halk Bankası, bu entegrasyonla birlikte gelişmiş güvenlik ve izleme özelliklerine kavuşuyor. Dijital yuan, IoT cihazlarının çip, modül ve sistemlerine entegre edilerek kullanım alanını genişletmeyi amaçlıyor.

Pekin'de düzenlenen 2024 Çin Bilim Kurgu Konferansı ve Craft Beer Festivali gibi etkinliklerde kullanılan dijital yuan, halihazırda 22.6 milyon kullanıcının cüzdanında yer alıyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) yıl sonunda dijital para birimlerini kabul etmeye başlayacağını duyurması ve dijital yuanı öncelikli tercih olarak belirlemesi bu dijital para biriminin küresel ölçekte yaygınlaşacağının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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