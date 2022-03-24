Çinli Akıllı Telefon Markaları 4. Çeyrekte Afrika Pazarına Liderlik Etti

NAİROBİ, 24 Mart (Xinhua) — International Data Corporation (IDC); Tecno, Infinix ve Itel markalarını üreten Transsion'ın, sırasıyla yüzde 19,6 ve 7,1'lik paylara sahip Samsung ve Xiaomi'yi (Poco dahil) geride bıraktığını söyledi. IDC'nin raporuna göre Transsion markaları ayrıca yüzde 78'lik birleşik birim payıyla temel fonksiyonlu telefon pazarını domine etti; Transsion'ı Nokia (yüzde 8,6) ve Alcatel (yüzde 2) takip etti. Öte yandan rapor, Afrika'nın genel cep telefonu pazarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3'lük düşüşle toplam 48,6 milyon adede gerilediğini de ortaya koydu. Temel fonksiyonlu telefon pazarı yüzde 14,3'lük düşüşle 27,1 milyon adede inerken, akıllı telefon sevkiyatları yüzde 7,1'lik düşüşle 21,5 milyon adede geriledi.

IDC'de kıdemli araştırma analisti olan Taher Abdel-Hameed; küresel tedarik darlıkları, enflasyonist baskılar ve geliştirilen özellik ve yetenekler yüzünden akıllı telefonların ortalama fiyatının yükseldiğini söyledi. IDC'ye göre Afrika'nın önde gelen akıllı telefon pazarlarının tümü, aşağı yönlü hareket sergiledi; tekistisna ise geçen yıla göre hafif bir büyüme gösteren Güney Afrika oldu. Tüm bölgede yaşanan düşüşlerin ana nedeninin küresel arz darlıkları olduğunu söyleyen IDC, Mısır'daysa cep telefonu ithalatına getirilen yüzde 10'a ulaşan yeni gümrük vergilerinin bu düşüşü arttırdığını bildirdi. Söz konusu dönemde 200 ABD dolarının altındaki alt sınıf fiyat bantları, yüzde 81,1'lik bir sevkiyat payıyla Afrika akıllı telefon pazarına domine etmeye devam etse de 2020'nin aynı döneminde yüzde 86,8'lik paya sahip bu segmentte düşüş yaşandı.

IDC'ye göre, 200 ila 400 dolar aralığındaki orta düzey fiyat bandının payıysa aynı dönemde yüzde 10,1'den yüzde 14'e çıktı. IDC, 2022 yılının tümü için Afrika akıllı telefon pazarının birim bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 büyümesini bekliyor.

Xinhua / Genel