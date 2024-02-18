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CHP Kadıköy belediye başkan adayı Mesut Kösedağı kimdir? Mesut Kösedağı kaç yaşında, nereli?

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Son zamanlarda merak edilmekte olan isimler arasında Mesut Kösedağı'da yer alıyor ve bu nedenle internet üzerinde Mesut Kösedağı kimdir? Araştırılmakta. Peki, CHP Kadıköy belediye başkan adayı Mesut Kösedağı kimdir? Mesut Kösedağı kaç yaşında, nereli?

Mesut Kösedağı kimdir? Sorusu, Mesut Kösedağı hakkında merak edilmekte olan detayları araştıran kişiler tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bu haberimizde merak eden kullanıcılar için Mesut Kösedağı kimdir? Sorusunu yanıtladık. Peki, CHP Kadıköy belediye başkan adayı Mesut Kösedağı kimdir? Mesut Kösedağı kaç yaşında, nereli?

MESUT KÖSEDAĞI KİMDİR?

1984 İstanbul doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunudur. 2018 yılında Marmara Üniversitesi'nde Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Askerlik görevini 2011 yılında kısa dönem olarak yapmıştır. Reklam, satış ve organizasyon alanında uluslararası firmalarda çalıştı.2013 yılında işletme sektörüne adım attı.Şu anda gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin ortağıdır.

Siyasete 2000 yılında CHP Kadıköy gençlik kolunda başladı. 2003 yılında Kadıköy gençlik kolu yöneticiliği, 2004 yılında Kadıköy gençlik kolu başkanlığı, 2005 yılında İstanbul il gençlik kolları yöneticiliği, 2007-2010 yılları arasında CHP Kadıköy ana kademe yöneticiliği görevlerinde bulundu. Ayrıca kurultay delegeliği, il delegeliği, Kadıköy ilçe delegeliği ve gençlik kolları kurultay delegeliği yaptı. 2014-2019 döneminde Kadıköy ve İBB meclis üyeliği görevinde bulunmuştur. Şu anda Kadıköy ilçesinden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesidir. Mecliste, toplu taşıma ve ulaşım konularında yaptığı çalışmalarla bilinmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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