CHP, DEM Parti ile ittifak mı? Özgür Özel ne dedi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tv100 canlı yayınında yerel seçimler öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özel, "Dem Parti ile CHP arasında ittifak var mı?" sorusuna da yanıt verdi. CHP, DEM Parti ile ittifak mı? Özgür Özel ne dedi? Detaylar haberimizde...

CHP DEM PARTİ İLE İTTİFAK MI?

Özel, CHP'nin yerel seçimlere tek başına girdiğini belirterek şunları söyledi: "Bunu kaç kere söylesin CHP. Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Bu seçim çok özel bir seçim. Yeni bir denklem var. Millet İttifakını kurduğumuz partilerle birlikte değiliz. Millet İttifakını oluşturan seçmen bir yere gitmedi. Kimse bize mecbur değil, herkesten oy istiyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

Seçmenin temel itirazları duruyor. Şimdi kent uzlaşısı, DEM'in kent uzlaşısı yorumu 'Biz kimseyle anlaşmayacağız, kendi adayımızı çıkaracağız. Kazanamayacağımız yerlerde aday olarak oy verebileceğimiz kişileri destekleyeceğiz' şeklinde... DEM'den çok farklı açıklamalar duyduğumuz oluyor.