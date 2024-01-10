Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Parti Meclisi, aday belirleme süreci için 2 kez toplandı ve bu kapsamda İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 353 seçim çevresinde 7 büyükşehir adayını açıkladı. Ancak gözler, çarşamba günü gerçekleşecek olan 3. toplantıya çevrildi; zira bu toplantıda yaklaşık 200 belediye başkan adayının belirlenmesi bekleniyor. Peki, CHP aday töreni CANLI İZLE! CHP Genel Merkezi CHP töreni canlı izleme linki var mı?

CHP ADAY TÖRENİ CANLI İZLE

Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla oluşturulan heyet, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden oluşuyor. İzmir adayı için yapılan yüz yüze görüşmeler ve şehir genelinde gerçekleştirilen anketler, kamuoyu yoklaması için önemli bir veri kaynağı oluşturdu. CHP Genel Merkezi CHP töreni canlı izleme linki bulunmamaktadır. CHP Genel Merkezi CHP töreni canlı izlemek için haberimiz içerisinde yer almakta olan kısmı kullanabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı Aydın Ayaydın, daha önce sarf ettiği "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" sözlerine açıklık getirdi. Aynı zamanda eski CHP'li vekil olan Ayaydın, "CHP üyeliğimi sonlandıralı 1-2 yıl oluyor. Ben AK Parti'ye başka siyasi partide olduğum için oy vermemiştim. Ancak son seçimde AK Parti'ye oy verdim." dedi.