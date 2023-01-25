Chery SUV ailesiyle İstanbul Park'ta buluştuk

Chery'nin Türkiye pazarında satışa sunulacak OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO modelleri ilk olarak Intercity İstanbul Park'ta basın mensuplarıyla buluştu.

Test sürüşleri yapılan OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO modelleri, Chery'nin en gelişmiş teknolojileriyle donatılmış durumda. Çinli üreticinin tüm dünyada yüksek satış adetlerine ulaşan modelleri, aynı zamanda markanın dünya genelinde, 80'in üzerinde ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatta önemli bir rol oynuyor.

Markanın her üç modeli de Chery tarafından geliştirilen üçüncü nesil ACTECO serisi 1.6 TGDI motorla donatılmış durumda. Motor, maksimum 197 HP maksimum güç ve 290 Nm maksimum tork üretiyor. Motor, iHEC yanma sistemi gibi beş temel teknoloji sayesinde yüzde 41 termal verimlilikle Çinli motorlara öncülük edierken, "Yılın En İyi 10 Motoru" ünvanına da sahip.

Motorla kombine edilen ıslak çift kavramalı GETRAG 7DCT şanzıman, motorun gücünü yola etkin bir şekilde aktarırken yakıt ekonomisini de destekliyor, yüksek verimlilik seviyesine katkı sağlıyor.

OMODA 5

OMODA 5, Chery tarafından geliştirilen ilk küresel araç. Model, dinamik ve dikkat çeken tasarımıyla gençleri hedefliyor. Sürüş etkinliğinde basın mensuplarının OMODA 5 ile ilk temasları sonrasındaki genel yorumları; aracın ilerici tasarımı, dinamik etkisi ve cross tarzıyla diğer SUV modellerden ayrışması yönünde oldu.

1.6 TGDI motor ve 7DCT şanzıman kombinasyonu orta devirlerden itibaren kendini daha da belirgin bir şekilde hissettiren çekiş gücü ve devir seviyesiyle beklentileri karşılıyor. OMODA 5, EKO/Normal/ Spor olmak üzere üç sürüş modunu kullanıma sunuyor. Spor modu, daha canlı bir sürüş deneyimi için motoru minimum 2000 d/d seviyesinde tutuyor. Model, 0-100 km/s hızlanmasını 7,8 saniyede tamamlıyor.

OMODA 5'in güçlü şasisi ve gergin süspansiyon kurulumu, virajlarda gerekli olan tutuşu sağlarken aynı zamanda tümseklerde ve bozuk zeminlerde üstün sönümleme becerileriyle gelişmiş bir konfor seviyesi sunuyor. Etkinliğe katılanlar, OMODA 5 ile ilgili genel olarak; "Düşük hızlarda hafif ve kıvrak; yüksek hızlarda da dengeli. Direksiyon sistemi yüksek geri bildirim seviyesiyle sürüş keyfini destekliyor. Böylece kullanımı kolay; sürüşü keyifli bir yapı ortaya çıkıyor" yorumunda bulundular.

Modelin iki adet 10,25 inçlik ekranı tek bir panelde birleştiren ekran konsepti, kabin içindeki yenilikçi ve modern tasarım uygulamasını destekliyor. Ekran kullanım kolaylığı ve gelişmiş bir ergonomi sunuyor. Ayrıca, INS çok renkli ışıklı İklimlendirme Kontrol Paneli, 64 renkli ortam aydınlatması da modern ve ferah bir kabin oluşumu sağlıyor. Kabin içindeki ambiyans aydınlatması, sürüş modu ve kilit açma/kapı açma durumu dışında, iklimlendirme sıcaklığı ve müzik ritmiyle de ilişkilendiriliyor.

OMODA 5'de kullanıma sunulan Sürücü İzleme Sistemi (DMS), Chery tarafından tanıtılan önemli bir teknolojik yenilik. Araç içi kamera, sürücünün yüz ifadelerini gerçek zamanlı olarak izliyor, uyku hali veya dikkat dağınıklığı algıladığında sürücüyü uyarıyor.

TIGGO 7 PRO

Chery TIGGO 7 PRO, lüks kompakt SUV segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan müşterileri hedefliyor. Model, görünüm olarak TIGGO ailesinin tasarım dilini benimsiyor. LED Matrix farlarla uyumlu "Angel Wing Star" ön ızgara, şık ve dinamik bir etki yaratıyor. Ayrıca çift renkli araç gövdesi ve havada süzülen tavan tasarımıyla da öne çıkıyor.

TIGGO 7 PRO, sürücü ve ön yolcuyu sarmalayan kokpit tasarımıyla dikkat çekiyor. 12 inçlik tam LCD gösterge paneli, 10,25 inçlik merkezi dokunmatik kumanda ekranı ve 8 inçlik dokunmatik LCD klima ekranı, pek çok premium SUV rakiple yarışabilecek seviyede iddialı bir tasarıma sahip. LCD ekran, yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran ve klima ekranı arasındaki etkileşim, yenilikçi bir kullanıcı arayüzü oluştururken, güncel teknolojilerle bağlanılabilirlik uyumuyla da albenisini artırıyor.

Hem gövde hem de iç mekanındaki tasarımıyla dikkat çeken TIGGO 7 PRO, özellikle kablosuz akıllı telefon şarj özelliği ile sunulan cep telefonunu unutma hatırlatıcısı işlevi gibi detaylara sahip. Bunun dışında anahtarsız giriş ve tek tuşla çalıştırma, 360 derece kuş bakışı panoramik arka görüş kamerası ve temassız açılan elektrikli bagaj gibi donanımlar genel paketi tamamlıyor. Ayrıca, çift bölgeli otomatik klima, kabin içi konforu tamamlıyor.

Chery TIGGO 7 PRO, T1X platformu üzerinde yükseliyor. Yol bozukluklarını etkin bir şekilde sönümlemek üzere ayarlanan uzun stroklu süspansiyon sistemi, asfalt yollar dışında asfalt harici zeminlerde de gelişmiş konfor seviyesi sağlıyor. Yine aynı süspansiyon ve şasi kurulumu, lastiklerin her zaman yere güvenle basmasını sağlayarak üstün yol tutuş özellikleri dışında üstün fren performansı da sağlıyor. TIGGO 7 PRO, 100-0 km/s fren ölçümlerinde kaydettiği 37,48 metrelik değerle sınıfındaa öne çıkıyor.

7 koltuklu TIGGO 8 PRO

Chery TIGGO 8 PRO ise, 7 koltuklu, büyük hacimli bir SUV. Markanın Türkiye'deki Amiral Gemisi pozisyonunda konumlandıracağı Chery TIGGO 8 PRO, MacPherson bağımsız ön süspansiyon ile, çok bağlantılı arka süspansiyonun kombinasyonu ve konfor odaklı kurulum ile gelişmiş bir seviye sunuyor. Özellikle hız tümseklerinden geçerken hissedilen sarsıntıyı filtreleme performansı, vaat edilen konforu fazlasıyla karşılıyor. TIGGO 8 PRO'nun süspansiyon sistemi, keskin dönüşlerde kabini stabil tutmak ve gövde salınımlarını azaltmak üzere destek sağlıyor. SUV, heybetli gövdesine karşın hafif ve geri bildirimi yüksek direksiyon sistemi sayesinde esnek ve kıvrak kullanım özellikleri sergiliyor.

Modelin gelişmiş yalıtım seviyesinin sağladığı sessizlik de sürüş konforuna katkı sağlıyor. TIGGO 8 PRO'nun rölanti devrinde ölçülen gürültüsü sadece 39,9 dB. Ayrıca motor, son derece sessiz çalışıyor ve şehir içi sürüşlerinde kabin içinde duyulan gürültü seviyesi daha çok yol ve lastik gürültüsü ile sınırlı. Mühendislerin uyguladığı gelişmiş çözümler kadar TIGGO 8 PRO'nun NVH performansında geniş ses emici kumaş alanların da payı var. Ayrıca değişken hacimli kompresör ve PWM elektrotsuz fan gibi çözümler de TIGGO 8 PRO'nun iç mekanındaki kütüphane benzeri dingin ortama katkı sağlıyor.

Test sürüşü etkinliğinde basın mensupları, çeşitli sürüş destek teknolojilerini de deneyimleme fırsatı buldu. Kör Nokta Algılama (BSD) ve Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) bunlardan bazıları. Bu teknolojiler geri-geri giderken ve şerit değiştirirken daha sezgisel uyarılar sağlıyor. Bunun dışında Kapı Açma Uyarısı (DOW), park anında kapıları açarken olası çarpışmalara karşı uyarıyor ve kazaları etkili bir şekilde önlüyor. Ayrıca Uyarlanabilir Hız Sabitleyici (ACC), Şerit Takip Asistanı (LKA) ve diğer akıllı sürüş destek işlevleri de kullanıma sunuluyor.

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