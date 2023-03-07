Chelsea Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Chelsea Dortmund maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Chelsea Dortmund takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Chelsea Dortmund maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Chelsea Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Chelsea Dortmund maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Chelsea Dortmund maçı ile ilgili tüm detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Chelsea Dortmund takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Chelsea Dortmund maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Chelsea Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Chelsea Dortmund maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Chelsea Dortmund maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Chelsea - Dortmund maçı saat 23.00'te başlayacak.
Chelsea - Dortmund maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak.
Chelsea - Dortmund maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
Chelsea - Dortmund maçı Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.