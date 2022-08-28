Formula 1'in genç sürücülerinden olan Charles Leclerc kimdir merak ediliyor. Charles Leclerc bugün 28 Ağustos Formula 1 yarışlarında en hızlı turu atmak için girdiği pitin ardından pit yolunda hız yaptığı için 5 saniye ceza almıştı. Buna ek olarak Ferrari en hızlı turu atamamıştı. Peki, Charles Leclerc kimdir? F1 Pilotu Charles Leclerc hangi takımda? Charles Leclerc kaç yaşında, nereli? F1 kariyeri ve biyografisi sizlerle...

Charles Marc Hervé Perceval Leclerc, şu anda Formula 1'de Scuderia Ferrari için yarışan ve 2024 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi olan bir Monakolu yarış sürücüsü. Charles Leclerc kimdir? F1 Pilotu Charles Leclerc hangi takımda? Charles Leclerc kaç yaşında, nereli? F1 kariyeri ve biyografisi! Charles Leclerc evli mi? Charles Leclerc kaç yaşında? Charles Leclerc F2 şampiyonluğu var mı? Charles Leclerc Ferrari'de mi? İşte detaylar...

CHARLES LECLERC KİMDİR?

Charles Marc Hervé Perceval Leclerc (d. 16 Ekim 1997), şu anda Formula 1'de Scuderia Ferrari için yarışan ve 2024 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi olan bir Monakolu yarış sürücüsü. 2016'da GP3 Serisi şampiyonluğunu ve 2017'de FIA Formula 2 Şampiyonasını kazandı.

Charles Leclerc doğum tarihi : 16 Ekim 1997

Charles Leclerc kaç yaşında : 24 yaşında

Charles Leclerc nereli : Monako

Charles Leclerc mesleği ne : F1 pilotu

Charles Leclerc hangi takımda : Ferrari

CHARLES LECLERC KARİYERİ

Leclerc 2005 yılında karting yarışları ile kariyerine başladı. 2005, 2006 ve 2008 yıllarında Fransa PACA şampiyonasını kazandı. 2017 Formula 2

şampiyonasında 1. olarak 2018 sezonunda Sauber-Ferrari Formula 1 takımında yer aldı. Takvimde yer alan 21 yarışa katılan Leclerc 10 yarışta ilk 10'da yer aldı, 5 yarışta finişi göremedi. Sezonu 39 puanla 13. sırada tamamladı.

2019 yılı için Scuderia Ferrari ile anlaştı. 21 yarış sonucunda sezonu 264 puanla 4. olarak Sebastian Vettel'in bir sıra önünde tamamladı. 2019'dan başlayarak 2024 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Leclerc, şu anda Ferrari için yarışıyor. 2019 Bahreyn Grand Prix'sinde Formula 1'de pole pozisyonuna hak kazanan en genç ikinci sürücü oldu. Ayrıca Leclerc 2019 Belçika Grand Prix'inde ilk kariyer galibiyetini aldı. 2019 sezonunda Pole Trophy'yi kazanan en genç sürücü oldu.

KİŞİSEL YAŞAMI

Hervé ve Pascale Leclerc'in ortanca çocuğu olarak büyüdü. 2 erkek kardeşe sahip olan Leclerc'in küçük kardeşinin adı Arthur büyük kardeşinin adı Lorenzo'dur. Büyükbabası, şu anda dayısı Thierry Manni tarafından yönetilen Mecaplast'ın (daha sonra Novares Group) kurucusu Charles Manni'ydi. Leclerc, çocukluğu ve erken kariyeri boyunca, vaftiz oğlu olduğu Jules Bianchi ile yakın ilişki sürdürdü. Babası Hervé'de 1980'lerde ve 1990'larda Formula 3'te yarıştı. Hervé, Leclerc'in 2017 Formula 2 Bakü yarışında uzun metraj yarışını kazanmasından sadece dört gün önce 54 yaşında, uzun bir hastalıktan sonra hayatını kaybetti.

Leclerc, dini duruşunu ''Tanrı'ya inanan, ancak dua eden ve kiliseye giden biri değil'' olarak tanımladı.

Adının Fransızca telaffuzu farklı olmasına rağmen, İngilizce konuşan birisiyle konuşurken İngilizceleştirilmiş bir telaffuz kullandığını belirtti. ''İkisini de seviyorum'' dedi ve başkalarının her iki telaffuzu kulanmasının da kendisi için kabul edilebilir olduğunu belirtti.

Leclerc üç dili akıcı konuşabilmektedir. Bu diller Fransızca, İtalyanca ve İngilizce'dir.