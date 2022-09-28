Türk iş insanı, siyasetçi ve eski Genç Parti genel başkanı Cem Uzan'ın yurt dışında yaşadığı çoğu vatandaş tarafından bilinmekte. Peki, Cem Uzan neden yurt dışında yaşıyor? Cem Uzan neden sürgün edildi?

Cem Uzan neden yurt dışında yaşıyor? Türk iş insanı, siyasetçi ve eski Genç Parti genel başkanı Cem Uzan'ın yurt dışında yaşadığı çoğu vatandaş tarafından bilinmekte. Peki, Cem Uzan neden yurt dışında yaşıyor,? Cem Uzan neden sürgün edildi? İşte detaylar...

CEM UZAN NEDEN YURT DIŞINDA YAŞIYOR?

Cem Uzan 2002 yılının yaz aylarında siyasete girerek Genç Parti'yi (GENÇPARTİ) kurdu ve genel başkanı oldu. Partisi, kurulmasından üç ay sonra katıldığı 3 Kasım 2002 genel seçiminde %7,25 oranında oy aldı. 66 günde 2.500.000 oy aldı. Genç Parti, 22 Temmuz 2007 genel seçiminde %3.0333 oy oranı almış, ancak iki seçimde de baraj altında kaldığı için milletvekili çıkartamamıştır. 2007 genel seçimi öncesi vaatler sürecindeki Mazot 1 YTL olacak!, Fındık 8 YTL olacak! ve Dokunulmazlıklar kalkacak! benzeri sloganları olay yaratmıştır.

2. Ergenekon iddianamesinde, Şener Eruygur'u askeri darbeye teşvik ettiği iddia edildi. Daha sonra ise, Eylül 2009'da gizli yollardan Türkiye'yi terk etti ve bir süre Interpol tarafından arandı. 12 Ekim 2009 tarihinde, Fransa'ya yaptığı siyasi sığınma başvurusu kabul edildi. İktidar tarafından siyasi lince uğradığını iddia eden Cem Uzan, Fransız yetkililer de Uzan'ı haklı bulup siyasi sığınma başvurusunu kabul ettiler. Fransa'da siyasi sürgünde olan Cem Uzan, sağlık sorunları ve çocuklarına verdiği sözlerden dolayı siyaseti bırakmış ve bunu röportajında da "Siyasi bir kimliğim yok, siyasi bir niyetim yok. Tabi büyük konuşmamak lazım zamanın ne getireceği belli olmaz." diyerek şeklinde açıklamıştır.