Cem Hakko kimdir? Sorusu, özellikle son zamanlarda duyulan haberlerin ardından en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Yahudi asıllı Türk iş adamı, Eski Rallici ve radyocu olan Cem Hakko kimdir? Sorusunu merak eden kişiler için yanıtladık. Peki birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Cem Hakko kimdir? Cem Hakko nereli, kaç yaşında? Cem Hakko hayatı ve biyografisi!

CEM HAKKO KİMDİR?

Cem Hakko (d. 17 Haziran 1955; İstanbul, Türkiye ), Yahudi asıllı Türk iş adamı, Eski Rallici ve radyocu. Vakko, Power Grup Radyoları, Power TV, PowerTürk TV ve Power Records gibi şirketlerin sahibidir.

İlkokulu Türkiye'de bitirdikten sonra eğitimine Cenevre'de, College du Leman'da devam eden Hakko, liseyi Strasbourg'da bitirdikten sonra Paris'te, "Ecole Des Hautes Etudes Internationales / School of International Studies ve İsviçre'de Friburg Üniversitesi'nin "Faculté de Sciences Economiques et Sociales" bölümünde / Faculty of Economics and Social Sciences'da eğitimini tamamladı. Yabancı dilleri Fransızca ve İngilizcedir.

Fribourg Üniversitesi'nde bitirme tezi olarak "Moda Olgusu" adlı kitabı yazdı. Kitapta modanın doğuşunu, gelişimini, modayı yaratan toplumsal ve ekonomik etkenleri bilimsel bir açıdan inceledi. Aynı zamanda moda kavramının psiko-sosyolojik boyutlarının da ele alındığı yapıtta, ayrıntılı örneklere de yer verdi.

Çocukluğundan itibaren sporla iç içe büyüyen Hakko, profesyonel olarak kayak, yelken, rüzgâr sörfü, ralli, karting, Formula 3 ve motocross sporları ile uğraşıyor. 1987 ve 1988 Türkiye Karting Şampiyonası birinciliği, 1988 Uluslararası Karting Şampiyonası ikinciliği, 1990 İstanbul Ralli Şampiyonluğu, 1991 Türkiye Ralli Cros Şampiyonluğu, 1994 Uluslararası 19. Bursa Rallisi Dördüncülüğü bulunmaktadır. Karadam, Class 1 Dünya Offshore Şampiyonası ve Türkiye Yelken Yarışları gibi birçok büyük organizasyonu Türkiye'ye getirmiştir.

Cem Hakko, Formula 1 pistini ve tesisini İstanbul'da kuran ve tüm organizasyonu kurgulayan üç kişiden biridir.

Üniversite yıllarında Türkiye'de geçirdiği yaz tatilleri sırasında Vakko markasını yaratan babası Vitali Hakko ile Vakko'da çalışmaya başlayan Cem Hakko, 1980'li yılların başında İstanbul'a kesin dönüş yaptı.

1982 yılında genç moda markası Vakkorama'yı kuran Cem Hakko, Vakkorama'yı sadece bir moda markası olarak görmeyip, Türkiye'de ilk defa, modayı sanat, spor ve müzikle bütünleştiren bir marka yarattı.

Müzik tutkunu olan Cem Hakko, 1992 yılında ulusal yayın yapan Power FM radyosu ile başlayarak Power Group'u hayata geçirdi. Power Group bünyesine sırasıyla Power Records, Power Türk, Power Türk TV, Power Club, Power Garage TV, Power XL, Radyo Fenomen'i ekledi. Cem Hakko, Vakko çatısı altında üstlendiği sorumlulukların yanı sıra TÜSİAD, DEIK, YPO-WPO, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Profesyonel Yöneticiler Derneği, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ve son olarak TAYK Yönetim Kurulu üyeliği gibi yaklaşık 12 dernekte aktif olarak görev almaktadır.

Vakko bünyesinde sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesine önem veren Hakko'nun destek verdiği projeler arasında "Su Projesi", "Alkollü Araç Kullanma, Taksi Kullan" gibi güncel projeler de yer alıyor.

Cem Hakko'nun Yönetim Kurulu Başkanlığını devraldığı 2004 yılına kadar Vakko ve Vakkorama olarak Vakko Grubu 24 mağazadan oluşuyordu. Cem Hakko mevcut markalara W Collection, V2K designers ve Outletleri de ekleyerek, Vakko Grubu bünyesindeki marka sayısını 4'e, cirosunu ise 3'e katladı.

Hakko'nun öncülüğünde, ünlü mimar Joshua Prince Ramus tarafından İstanbul'da inşa edilen Vakko Moda Merkezi, 2010 yılından itibaren Vakko Holding yönetici ve tasarımcı kadrosuna ev sahipliği yapıyor.

12.500 metrekarelik alana sahip Vakko Moda Merkezi, dünyaca ünlü Wallpaper dergisi tarafından 2011 yılında "En İyi Çalışma Alanı" ve 30.000 mimarın oylarıyla verilen "Arch Daily Yılın Binası" ödülünü aldı.

Cem Hakko'nun Vakko Moda Merkezi bünyesinde kurduğu "Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi" moda, mimari, fotoğraf, resim, heykel gibi farklı sanat dallarıyla ilgili 12.000 kadar kitap ile sanatçılara, akademisyenlere, öğrencilere ve tüm sanat tutkunlarına hizmet veriyor.

Türkiye'nin ilk kurumsal sanat galerisini 1978'de Ankara'da kuran Vitali Hakko'nun 1960'larda oluşturmaya başladığı sanat koleksiyonunu büyütmeye devam eden Cem Hakko, Vakko Moda Merkezi'nde kurulacak sergi alanında, kırktan fazla sanatçının 900 eserini sergilemeye hazırlanıyor. İstanbul'da yaşayan Cem Hakko'nun üç çocuğu var: Katia, Pia ve Can.

Katia Hakko, Parsons Shool of Design'da, Pia Hakko da Central St. Martins'de graphic design eğitimi alarak Türkiye'ye döndüler. Can Hakko ise eğitimine devam ediyor.

Vakko Holding ve Power Group Yönetim Kurulu Başkalığı görevlerine devam etmekte olan Cem Hakko, Hakko Ailesi'nin 3. kuşağını ve Vakko Grubu'nu geleceğe hazırlama çalışmalarını sürdürüyor.