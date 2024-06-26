Çekya-Türkiye maçındaki muhtemel ilk 11'ler! Çekya- Türkiye maçında kimler oynayacak? Arda Güler, Mert Günok, Semih Kılıçsoy kadroda var mı?

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile kozlarını paylaşacak. Gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Türkiye, gruptaki son maçını Çekya'ya karşı oynayacak. Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Peki, Çekya- Türkiye maçında kimler oynayacak? Arda Güler, Mert Günok, Semih Kılıçsoy kadroda var mı?

ÇEKYA- TÜRKİYE MAÇINDA KİMLER OYNAYACAK?

Çekya; Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Doudera, Barak, Hlozek, Chytil

Türkiye; Altay, Mert Müldür, Merih, Kaan, Ferdi, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKACAK MI?

A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak. Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip. Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.