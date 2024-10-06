CANLI MAÇ İZLE! Galatasaray-Alanyaspor Bein Sports 1 canlı izle! GS-Alanyaspor 6 Ekim canlı yayın bilgileri...

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GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY-ALANYASPOR CANLI İZLE!

GALATASARAY-ALANYASPOR 11'LER AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, 19 puanla liderlik koltuğuna oturuyor. Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Icardi.

Galatasaray Yedekler: Günay, Eyüp, Sallai, Kerem, Berkan, Jelert, Nelsson, Yusuf, Batshuayi, Metehan

GALATASARAY-ALANYASPOR 6 EKİM CANLI İZLE!

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-ALANYASPOR CANLI İZLEME LİNKİ!