CANLI İZLE! BEŞİKTAŞ- KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? Maç hangi kanalda, saat kaçta?

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BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bu akşam saat 20:00'da oynanacak olan karşılaşma Tüpraş stadyumunda oynanacak.

BEŞİKTAŞ- KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bu akşam oynanacak olan karşılaşma Bein - Sport 1'de yayınlanacaktır.