CANLI İZLE: Beşiktaş Fenerbahçe maçı nereden izlenir?

Süper Lig'de haftanın en kritik karşılaşması başlıyor! Beşiktaş Fenerbahçe, bu akşam futbolseverlere nefes kesen bir mücadele izletecek. Taraftarlar, "Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı izleme linki nerede, hangi platformda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi, sezonun en büyük heyecanlarından biri olarak futbolseverleri ekran başına toplayacak. Büyük mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Derbi; Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal, Türksat uydusu ve Bein Connect platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

BEİN SPORTS 1 FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Bein Sports 1 kanalına erişim sağlamak isteyen izleyiciler, aşağıdaki platformları kullanarak canlı yayını takip edebilir:

• Digiturk: 77. Kanal

• Kablo TV: 232. Kanal

• Türksat Uydusu: Şifreli yayın

• İnternet: Bein Connect üzerinden canlı yayın imkânı

DERBİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe, 2 Kasım 2025 Pazar günü Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını doğrudan etkileyebilecek olan bu dev mücadele, haftanın en önemli karşılaşması olarak dikkat çekiyor.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ VE YAYIN AKIŞI

Derbi heyecanı saat 20.00'de başlayacak. Maç öncesinde Bein Sports ekranlarında, derbiye özel programlar, takım analizleri, istatistik yorumları ve canlı bağlantılarla kapsamlı bir yayın izleyicilerle buluşacak.

DERBİNİN OYNANACAĞI STADYUM VE ATMOSFER

Büyük çekişmeye sahne olacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, İstanbul Tüpraş Stadyumu'nda (Vodafone Park) oynanacak. Beşiktaş taraftarının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması ve unutulmaz bir atmosferin yaşanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ NASIL İZLENEBİLİR?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için Bein Sports aboneliği gerekmektedir. Aboneler, maçı Bein Connect platformu üzerinden şifresiz şekilde takip edebilecekler.

İlk 11'ler: