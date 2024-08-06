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CANLI ANLATIM | Türkiye-Çin voleybol maçı canlı yayın izle! Paris 2024 Filenin Sultanları çeyrek finalde

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Türkiye-Çin voleybol maçı canlı yayın izle! Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu maçı canlı yayınla takip edin ve Türkiye'nin voleybol zaferine tanıklık edin. Peki, Türkiye-Çin voleybol maçı canlı yayın izle! Paris 2024 Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye-Çin voleybol canlı izle! Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin mücadele ediyor. Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak grup ikincisi olan millilerimiz, çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazandı. Filenin Sultanları, Çin'i elemesi durumunda yarı finalde İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Türkiye-Çin voleybol maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. Türkiye-Çin voleybol maçı canlı yayın izle! Detaylar haberimizdedir...

TÜRKİYE-ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Çin- Türkiye maçı, 06 Ağustos Salı günü saat 10:00'da oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI İL 6 BELLİ OLDU

Filenin Sultanları'nın Çin maçı ilk 6'sı belli oldu:

Cansu Özbay - Melissa Vargas

Hande Baladın - Ebrar Karakurt

Eda Erdem - Zehra Güneş

Gizem Örge (L)

  • Filenin Sultanları'nda Cansu Özbay, ikinci sette sakatlık geçirdi. Cansu'nun oyundan çıkmasının ardından yerine Elif Şahin dahil oldu.

CANLI ANLATIM | Türkiye-Çin voleybol maçı canlı yayın izle! Paris 2024 Filenin Sultanları çeyrek finalde

TÜRKİYE-ÇİN VOLEYBOL MAÇI CANLI ANLATIM

Türkiye ile Çin mücadelesinde ilk seti Çin önde bitirirken ikinci seti ise Türkiye önde tamamladı.

1. Set: 23-25

2. Set: 25-21

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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