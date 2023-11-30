Çeyrek, gram ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu, kaç TL olduğu gündemde. Altının gram fiyatının güne yükselişle başlamasının ardından, tam altın fiyatı da merak konusu oldu. Altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu ve tam altın fiyatının bugünkü değeri detaylar haberimizdedir. Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Kasım Altın Fiyatları Canlı!

CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Kasım Altın Fiyatları Canlı!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 30 Kasım güncel altın fiyatları araştırılıyor. Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.898 lira seviyesinden işlem görüyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 30 Kasım Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,25 yükselişle 1.902 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 1.898 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3 bin 130 liradan

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 12 bin 790 liradan satılıyor.

FED'DEN 2024'ÜN İLK YARISINDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Analistler, ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ihtimalinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti. ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiği ve gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimali güçleniyor.

Ülkede Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) temmuz-eylül döneminde yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterirken, ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde, 2021 yılının son çeyreğinden bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti. ABD ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyümesine rağmen tüketici harcamalarındaki ivmenin zayıfladığı görüldü.

Üçüncü çeyrekte kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düşürüldü. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,4'ten yüzde 2,3'e revize edildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik tahminler mayıs ayına taşındı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE 5,9 BÜYÜDÜ

Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü. AA finans beklenti anketine katılan ekonomistler ekonominin yüzde 5,19 oranında büyüyeceğini öngörüyordu.

ONS ALTINDA 2.060 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 30 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.