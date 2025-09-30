CANLI ALTIN FİYATLARI: 30 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altın piyasası, hem yatırımcı hem de tasarruf sahipleri için her zaman en çok takip edilen konuların başında geliyor. 30 Eylül 2025 itibarıyla Türkiye'de altın fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle merak konusu oldu. Peki, 30 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? 30 Eylül canlı altın fiyatları haberimizde...

GRAM ALTIN NE KADAR? (30 EYLÜL 2025)

Gram altın, küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 30 Eylül 2025 itibarıyla gram altın fiyatları şu şekilde:

Alış Fiyatı: 5.142,10 TL

Satış Fiyatı: 5.142,65 TL

Gram altındaki bu fiyat seviyesi, son dönemdeki döviz kuru hareketleri ve ons altındaki küresel değişimlerle paralel olarak şekillendi. Yatırımcılar, kısa vadeli dalgalanmaları değerlendirirken gram altını güvenli liman olarak tercih edebiliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (30 EYLÜL 2025)

Çeyrek altın, özellikle hediye ve küçük tasarruf amaçlı yatırımlar için sıkça tercih ediliyor. 30 Eylül itibarıyla çeyrek altın fiyatları ise şöyle belirlendi:

Alış Fiyatı: 8.546,00 TL

Satış Fiyatı: 8.613,00 TL

Çeyrek altın, piyasalardaki oynaklığa karşı hızlı likidite sağlayan bir araç olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda düğün ve özel günlerde yatırım amaçlı alınan altın türlerinin başında geliyor.

YARIM ALTIN NE KADAR? (30 EYLÜL 2025)

Yarım altın, çeyrek ve tam altın arasında yer alan değerli bir yatırım aracıdır. Bugünkü rakamlar şu şekilde:

Alış Fiyatı: 17.092,00 TL

Satış Fiyatı: 17.236,00 TL

Yarım altın fiyatları, özellikle yatırımcılar için portföy çeşitlendirmesi açısından önem taşıyor. Orta ölçekli tasarruf planları ve küçük ölçekli hediyeler için tercih ediliyor.

TAM ALTIN NE KADAR? (30 EYLÜL 2025)

Tam altın, uzun vadeli yatırım ve birikim için tercih edilen klasik bir altın türüdür. 30 Eylül 2025 fiyatları:

Alış Fiyatı: 34.080,00 TL

Satış Fiyatı: 34.340,00 TL

Tam altın, hem ekonomik dalgalanmalara karşı güvenli bir liman sağlıyor hem de değer saklama aracı olarak geçmişten günümüze yatırımcıların ilgisini çekiyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? (30 EYLÜL 2025)

Cumhuriyet altını, yatırımcılar arasında hem tarihi değer hem de yatırım değeri açısından özel bir yere sahip. Bu altın türü, özellikle koleksiyoncuların ilgisini çekerken aynı zamanda tasarruf amaçlı alım-satım için de tercih ediliyor.

Alış ve satış fiyatları, piyasa koşullarına göre güncellenmekte ve yatırımcıların güvenle işlem yapması sağlanmaktadır.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

Altın yatırımı sadece külçe ve ziynet altınla sınırlı değil. Takı piyasasında da 22 ayar bilezik önemli bir yer tutuyor:

Alış Fiyatı: 4.769,52 TL

Satış Fiyatı: 4.984,30 TL

22 ayar bilezik, hem yatırım hem de estetik amaçlarla tercih ediliyor. Takip edenler için piyasadaki dalgalanmalar, bu ürünlerde de fiyat değişikliklerine yol açabiliyor.

ALTIN YATIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Altın yatırımı yaparken birkaç temel noktaya dikkat etmek, yatırımınızı daha güvenli ve karlı hale getirebilir:

Piyasa Takibi: Altın fiyatları, döviz kuru ve ons altın değişimleriyle doğrudan bağlantılıdır.

Güvenilir Kaynak : İşlem yapacağınız yerin güvenilir ve lisanslı olması önemlidir.

Likidite ve Saklama: Fiziksel altın alırken saklama koşulları ve likiditeyi göz önünde bulundurmak gerekir.

Kısa ve Uzun Vadeli Planlama: Gram, çeyrek veya tam altın seçimi, yatırımın süresine göre belirlenmelidir.