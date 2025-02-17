CANLI ALTIN FİYATLARI! 17 Şubat altında son durum! Çeyrek altın ne kadar oldu?

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat 2025'te aldığı kararla Çin'den ithal edilen ürünlere %10 ek gümrük vergisi getirdi. Bu kararın temel nedeni olarak, Çin'in sentetik afyonun hammaddesi olan fentanil ve bazı kimyasalların ABD'ye girişini kontrol etmekte yetersiz kalması gösterildi.

Bu gelişmeye karşılık Çin, ABD'den ithal edilen belirli ürünlere %10 ila %15 arasında ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Özellikle enerji kaynakları ve tarım makineleri gibi ürünler bu yeni vergilerden doğrudan etkilenecek. İki ülke arasındaki bu karşılıklı ekonomik hamleler, küresel piyasaları tedirgin ederken yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açtı. Bunun sonucunda, 17 Şubat 2025 itibarıyla altın fiyatları tarihi zirvelere ulaştı. Peki, altında son durum ne? Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte, detaylar…

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 09:31 itibariyle yüzde 0,24 artışla 3367,11'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 09:31 itibariyle yüzde 0,58 artarak 5469,92'den işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:31 itibariyle yüzde 0,58 artarak 10939,83'ten işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 09:31 itibariyle yüzde 0,58 artarak 21845,90'dan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 09:31 itibariyle yüzde 0,17 artışla 2890,40'tan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3424 liradan alınırken 3461 liradan satılıyor.

Canlı altın fiyatları