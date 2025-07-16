CANLI ALTIN FİYATLARI | 16 Temmuz Çarşamba bugün Cumhuriyet altını ne kadar? Çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın kaç TL?

16 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimi mesajları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisini artırdı. Ayrıca, Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar arasında yer aldı. Peki, 16 Temmuz Çarşamba çeyrek altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatlarında son durum…

?ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın saat 10:11 itibariyle yüzde 0,38 değer kazanarak 6962,79'dan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 10:11 itibariyle yüzde 0,38 değer kazanarak 13925,57'den işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın saat 10:11 itibariyle yüzde 0,38 değer kazanarak 27808,16'dan işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ne kadar

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını saat 10:11 itibariyle yüzde -0,01 azalarak 28834,44'den işlem görüyor.

Reşat altını ne kadar

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını saat 10:11 itibariyle yüzde -0,01 azalarak 29706,91'den işlem görüyor.