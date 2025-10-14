CANLI ALTIN FİYATLARI: 14 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları!

Altın piyasalarında hareketlilik devam ediyor. 14 Ekim 2025 Pazartesi günü, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" ve "Tam altın fiyatı ne durumda?" gibi sorular geliyor. Özellikle Kapalıçarşı altın fiyatları, piyasaların nabzını tutmak adına kritik bir gösterge olarak öne çıkıyor. Peki, 14 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte 14 Ekim canlı altın fiyatları ve altın yatırımcıları için detaylı analizimiz…

14 EKİM GRAM ALTIN NE KADAR?

14 Ekim 2025 itibarıyla gram altın, yatırımcıların radarındaki en dikkat çekici kalemlerden biri. Özellikle bireysel yatırımcıların tercih ettiği gram altın, hem fiziki hem dijital yatırımlarda yüksek talep görmeye devam ediyor.

Alış Fiyatı: 5.574,15 TL

Satış Fiyatı: 5.574,92 TL

Bu seviyeler, altının kısa vadeli seyrinde yatay bir bantta ilerlediğini gösteriyor. Ancak FED'in faiz politikaları ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle önümüzdeki günlerde yeni zirveler test edilebilir. Uzmanlar, özellikle ons altının 1.900 dolar üzerinde kalması durumunda gram altının yeniden 5.600 TL seviyesini aşabileceğini belirtiyor.

14 EKİM ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın, Türkiye'de hem yatırım hem de hediye amacıyla en sık tercih edilen altın türü olmaya devam ediyor. 14 Ekim itibarıyla Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatlarında da sınırlı bir yukarı yönlü hareket gözlemleniyor.

Alış Fiyatı: 9.320,00 TL

Satış Fiyatı: 9.432,00 TL

Çeyrek altının 9.400 TL üzerindeki satışı, yatırımcıların güvenli liman arayışında hâlâ altını tercih ettiğini ortaya koyuyor. Düğün sezonunun etkisinin azaldığı bu dönemde dahi talep, fiyatları destekliyor.

14 EKİM YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın, çeyrek altının iki katı değerinde olmasıyla özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcıların tercihi oluyor. 14 Ekim 2025 itibarıyla Kapalıçarşı'da yarım altın fiyatları şu şekilde işlem görüyor:

Alış Fiyatı: 18.639,00 TL

Satış Fiyatı: 18.869,00 TL

Yarım altında alış-satış makası, çeyrek altına göre daha düşük olduğu için bu ürün, hem fiziki hem dijital yatırımcılar için avantajlı bir tercih olmaya devam ediyor. Uzmanlar, yıl sonuna kadar yarım altının 20.000 TL sınırını test edebileceğini öngörüyor.

14 EKİM TAM ALTIN NE KADAR?

Yüksek meblağlı yatırımlar söz konusu olduğunda, tam altın (bir diğer adıyla ziynet altını) öne çıkıyor. Hem düğünlerde hem yatırım portföylerinde kendine yer bulan tam altın, 14 Ekim 2025 günü şu fiyatlardan işlem görüyor:

Alış Fiyatı: 37.164,00 TL

Satış Fiyatı: 37.572,00 TL

Tam altın fiyatları, son üç ayda %8'e yakın bir artış gösterdi. Bu artışta, küresel piyasalarda artan belirsizlik, dolar kurundaki hareketlilik ve merkez bankalarının altın rezervlerini artırması etkili oldu.

14 EKİM KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI!

Kapalıçarşı, altın piyasası için sadece sembolik değil, aynı zamanda referans noktası olmayı sürdürüyor. 14 Ekim 2025 tarihinde Kapalıçarşı'da altın fiyatları şu şekilde listeleniyor:

Gram Altın: 5.574,92 TL (satış)

Çeyrek Altın: 9.432,00 TL

Yarım Altın : 18.869,00 TL

Tam Altın : 37.572,00 TL

22 Ayar Bilezik Satış Fiyatı: 5.447,29 TL

Kapalıçarşı'daki fiyatlar, Türkiye genelindeki kuyumcular için belirleyici rol oynamaktadır. Aynı zamanda arz-talep dengesinin gerçek zamanlı yansımasını da burada gözlemlemek mümkündür.