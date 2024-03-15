Üye Girişi
Haberler

Cankoray Söylemez kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkan adayı Cankoray Söylemez kimdir?

Güncelleme:

TİP'in aday tanıtım toplantıları ile yeni 31 Mart 2024 yerel seçim adaylarını açıklamaya devam ediyor. Peki, Cankoray Söylemez kimdir? TİP Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkan adayı Cankoray Söylemez kimdir?

TİP'in birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Cankoray Söylemez kimdir? TİP Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkan adayı Cankoray Söylemez kimdir?

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ ADAYI KİM?

TİP Marmaraereğlisi Belediye Başkan Adayı Cankoray Söylemez oldu.

CANKORAY SÖYLEMEZ KİMDİR?

Cankoray Söylemez hakkında detaylı bilgiler yayınlandığında sayfamızda paylaşılacaktır.

TİP HAKKINDA

Kurucuları : Erkan Baş, Barış Atay Mengüllüoğlu

Kuruluş tarihi: 7 Kasım 2017

Türkiye İşçi Partisi, 7 Kasım 2017 tarihinde Erkan Baş ve Barış Atay liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "TİP" şeklindedir. Simgesi iç içe geçmiş çark, başak ve yıldızdır. TBMM'de 3 milletvekili bulunmaktadır. Genel başkanı Erkan Baş'tır. 25 Ağustos 2022 tarihinden beri Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenidir.

Türkiye'de 2017 yılı Aralık ayında Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve eski Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) genel başkanı olan Erkan Baş'ın öncülüğünde ve eski TİP ve TKP üyeleri, bir takım sendika ve işçi temsilcileri, demokratik kitle örgütü temsilcileri, akademisyenler, yazarlar, gazeteciler ve çeşitli mesleklerden isimlerin yaptığı kuruluştur.

İDEOLOJİ

Türkiye İşçi Partisi, Türkiye'de kapitalizm yerine, sosyalist bir sistemin kurulmasını önermekte ve neoliberalizm karşıtı bir tutum almaktadır. Programını Marksizm teorisi üzerine inşa eder

Mehmet Ali Aybar liderliğindeki ilk dönem TİP'in politikalarına yakın olup aynı zamanda Behice Boran döneminin politikalarından da beslenmektedir. Laiklik, cumhuriyetçilik ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konular partinin tutum ve politikalarında önemli yere sahiptir. TİP, tarikat ve cemaatlerin kamu hizmetlerinden alıkonulması ve toplumsal hayatta yer almaması görüşüne sahiptir. Parti tüm Türkiye gençliği için parasız, eşit, bilimsel ve laik bir eğitim sistemi öngörmekte ve tarikat ve cemaatlere ait yurt, ev ve okulların da kamulaştırılmasını önermektedir. Elektrik, su, doğal gaz ve internet gibi temel hizmetlerin kamulaştırılması ve bu hizmetlerin kâr amacı gütmeden topluma sunulmasını talep etmektedir. Emek eksenli ve eşitlikten yana, kamucu ve planlı bir ekonomi anlayışıyla yönetilen bir ülke kurma talebiyle siyaset sahnesinde yer alan Türkiye İşçi Partisi, Kürt sorununda barış ve kardeşlik temelli çözüm arayışını, bölgede ve dünyadaki savaş ortamlarına karşı barışı savunduklarını ifade ederken NATO'yu bir terör örgütü olarak görür. Eşit yurttaşlık temelinde tüm işçilerin yanı sıra özel olarak kadınların, Alevilerin, Kürtlerin, LGBT'lerin, çocukların, engellilerin ve türcülüğe karşı tüm canlıların yaşam hakkını savunduğunu ifade eden TİP, dinselleşme karşısında ilericiliği esas alır.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Yeşilhisar adayı Mustafa Tepe kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Yeşilhisar belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Talas adayı Mustafa Kafa kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Talas belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Sarıoğlan adayı Hidayet Soylu kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Sarıoğlan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Pınarbaşı adayı Fazıl Demircioğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Pınarbaşı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Özvatan adayı Sevgi Kızılay kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Özvatan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Melikgazi adayı Mehmet Ankaralıoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Melikgazi belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kocasinan adayı Kadir Türkmen kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Kocasinan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Hacılar adayı İsmail Bayam kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Hacılar belediye başkan adayı kim oldu? Fadıl Güçlü kimdir? Türkiye İşçi Partisi Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan adayı Fadıl Güçlü kimdir? Cankoray Söylemez kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkan adayı Cankoray Söylemez kimdir? Erkan Özgür Mutlucan kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkan adayı Erkan Özgür Mutlucan kimdir? Ayşegül Civil kimdir? Türkiye İşçi Partisi Samsun Atakum Belediye Başkan adayı Ayşegül Civil kimdir? DEVA Partisi Yenişehir adayı Faik Tok kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Yenişehir belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Toroslar adayı Sultan Aydoğan kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Toroslar belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Tarsus adayı Ramazan Yıldırım kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Tarsus belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title