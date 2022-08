Çankaya Üniversitesi Burs İmkanları

Çankaya Üniversitesi burs olanakları var mı merak ediliyor. Üniversite tercihlerinde öğrencilerin en önem verdiği kriterlerden birisi de burs olanaklarıdır. Çankaya Üniversitesi de burs imkanları bakımından en çok merak edilen üniversiteler arasında yer alıyor. İşte Çankaya Üniversitesi burs imkanları hakkında bilgiler...

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANLARI

Çankaya Üniversitesi tarafından açıklanan burs imkanları şu şekildedir:

Aday öğrencilerin Çankaya Üniversitesine ÖSYM sınavlarındaki başarılarına göre burslu veya indirimli yerleşme imkânları vardır. ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucu üniversitemizi burslu veya indirimli olarak kazanan öğrencilerin bursları veya indirimleri HİÇBİR KOŞULDA KESİLMEZ. Çankaya Üniversitesinin burslu/indirimli programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs/indirim, sadece burs/indirim oranı kadar eğitim ücretini kapsamaktadır.

ÜSTÜN BAŞARI BURSU

Çankaya Üniversitesi Burslu programlarına 2022-YKS ile yerleşen öğrencilerden yerleştirme puanına göre Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara her yıl en fazla 9 ay süre ile ayda 5.600 TL., 251-2000 arasında yer alanlara da her yıl en fazla 9 ay süre ile ayda 3.000 TL. verilir. Bu burs karşılıksızdır ve eğitim ücretlerindeki artış oranında güncellenerek normal öğrenim süresi boyunca öğrencinin öğrenimine (derslere) devam ettiği ve her yarıyıl sonundaki genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altına düşmediği sürece devam eder. Genel not ortalaması hesabında önceki programdan transfer edilen dersler dikkate alınmaz.

Yarıyıl sonu genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2.00/4.00) altına düşen öğrencinin üstün başarı bursu, yarıyıl sonu genel not ortalamasını tekrar bu seviyeye yükseltinceye kadar ödenmez.

Üstün Başarı Bursu puan türü DİL olan programlarımızda ve eğitim dili Türkçe olan programlarımızda İngilizce hazırlık sınıfında ödenmez. DİL puan türü ile yerleşen öğrenciler ve eğitim dili Türkçe olan programlarımıza kayıt yaptırıp isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler bölüme geçtikleri dönemden itibaren burs almaya hak kazanırlar. Diğer puan türlerinde yerleşen öğrenciler için, İngilizce hazırlık sınıfında da burs ödemesi yapılır.

"Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" kapsamında dönem izni alan öğrencilere, izinli oldukları sürelerde başarı bursu ödenmez. Ancak, yurt dışında belirli bir süre öğrenim görmek amacı ile izin alan öğrencilerin burs ödemesi, öğrenim belgesini (öğrencinin akademik amaç ile gittiği üniversitede tam zamanlı eğitim gördüğünü kanıtlayabilecek, üniversiteden aldığı, orijinal, imzalı ve mühürlü kayıt belgesi) beyan etmesi koşulu ile kayıt yaptırmış olduğu dönemin sonunda 4,5 aylık süreler dikkate alınarak iki taksitte ödenir.

Öğrenciler hazırlık sınıfı hariç, ilk iki yarıyılın normal ders yükünü almak zorundadır. İntibak ve ders sayımı sonucu öğrencinin ders yükünün azalması halinde bulunduğu döneme ait kurumsal kredi toplamında dersi alması esastır.

Öğrenciye burs ödemesi her dönemin sonunda tüm aldığı derslerden başarılı olması şartıyla toplu olarak ödenir.

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUĞU BURSU

Üniversitemizin lisans programlarına ücretli veya indirimli yerleşen öğrencilerden terör şehidi çocuğu olan her fakülteden 1 öğrenciye, Meslek Yüksekokulunun indirimli Ön Lisans programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi veya terör gazisi çocuğu olan 3 öğrenciye, Genelkurmay Başkanlığınca da belgelenmesi kaydıyla Mütevelli Heyet onayı ile yüzde yüz oranında (%100) burs verilir.

BİLİM BURSU

TÜBİTAK'ca tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alanlardaki üniversitemiz burslu programlarına kontenjan dışı, ÖSYM tarafından sınavsız yerleştirilenlere Bilim Bursu verilir. Bu burs, İngilizce hazırlık sınıfında geçirilebilecek süre dâhil öğrencinin Çankaya Üniversitesindeki normal öğrenim süresi boyunca her yıl 9 ay süre ile verilir. Burs miktarları, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için, altın madalya almış olanlara ayda 4.500 TL., gümüş madalya almış olanlara 3.700 TL., bronz madalya almış olanlara 2.800 TL.'dir

YURT BURSU

Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüsü içerisinde 84 kişilik kız, 84 kişilik de erkek öğrenci kapasiteli modern, ücretli yurtlar bulunmaktadır. Ayrıca Balgat Kampüsündeki Özel Petek Kız Öğrenci Evi'nden Çankaya Üniversitesi öğrencilerine özel kontenjan sağlanmaktadır. Çankaya Üniversitesi tam burslu programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerden yerleştirme puanına göre Türkiye genelinde DİL puan türünde ilk 350, DİL puan türü hariç diğer puan türlerinde ilk 7.000 içine giren öğrencilerin tümü üç kişilik odalarda 3 öğün yemek dâhil ücretsiz yurt hakkına sahip olacaktır ve sıralamasız olarak yurtlara yerleştirilecektir. Kayıt yaptırdığı yerleştirme puan türü ve başarı sırasına göre DİL puan türünde İlk 351-650 arasında yer alan, diğer puan türlerinde ise ilk 7.001- 10.000 arasında yer alan öğrenciler ise üniversite yurtlarından %50 indirimli olarak yararlanırlar. Yurt bursları öğrencinin yıl sonundaki genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altına düşmediği, uyarı ve kınama dışında disiplin cezası alınmadığı müddetçe İngilizce Hazırlık programında geçirilecek bir yıl ile lisans programında geçirilecek en fazla dört yılı kapsar. Yurt ücretleri her yıl Mütevelli Heyetince belirlenir. Yurtlarla ilgili genel bilgilere Çankaya Üniversitesi web sitesinden ulaşılabilir.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPORCU BURSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanan mutabakat uyarınca aşağıda belirtilen alanlarda son dört yıl içinde başarılı olduğunu belgelendiren sporculara, İngilizce hazırlık sınıfında geçirilebilecek süre dâhil, öğrenci Çankaya Üniversitesindeki öğrenimine devam ettiği sürece yüzde yüz (%100) oranında burs verilir.

1. GRUP; Olimpiyat, Paralimpik Deaflimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları, Olimpik ve Paralimpik spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finallerinde madalya kazanan sporcular.

2. GRUP; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunlan, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları'nda madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatları'na katılan sporcular.

3. GRUP; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 16 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları finallerine katılan sporcular.