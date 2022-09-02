Kış döneminde ayrı Yaz döneminde ayrı olarak yayınlanan diziler izleyicilerin dikkatini çekiyor. Akşam saatlerinde yayınlanan diziler seyirciler için keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor. Televizyon ekranlarının büyük bir izleyici kitlesi var. Tv8 ekranlarında yayınlanan Canım Annem dizisi ise en ilgi çeken dizilerin başında yer alıyor. Canım Annem dizisi hangi gün yayınlanıyor? Canım Annem dizisi saat kaçta, hangi kanalda?

Tv8ekranlarının vazgeçilmez dizisi Canım Annem, geniş bir izleyici kitlesine hakim. Diziyi izlerken sosyal medyadan da yorumlarını yapan seyirciler diziyi sıkı sıkıya takip ediyor. Oyuncularına duyulan hayranlık ise izleyiciyi ekranlara kitliyor. Tv8ekranının sevilen dizisi Canım Annem güçlü oyuncu kadrosu ile izleyicinin dikkatlerini üzerine çekiyor. Seyirciler ise sıkı sıkıya takip ettiği Canım Annem dizisinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Canım Annem dizisi hangi gün yayınlanıyor? Canım Annem dizisi saat kaçta, hangi kanalda?

CANIM ANNEM DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Başrolünde birçok önemli oyuncunun yer aldığı Canım Annem dizisi izleyiciyi çıktığı günden beri ekranlara kitlemeyi başardı.Canım Annem dizisi haftaiçi her gün saat 12:45'te izleyici ile buluşuyor.

CANIM ANNEM DİZİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizisi olan Canım Annem dizisi Tv8ekranında saat 12:45'teyayınlanıyor.

CANIM ANNEM DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda; Selin Sezgin, Erol Gedik, Gece Işık Demirel, Serdar Yıldırım, Dilara Büyükbayraktar, Cansın Mısırlı, Faruk Pakiş, Özlem Savaş, Kayra Zabçı, Emin Önal, Belma Mamati, Yavuz Pekdiker yer alacak. Dizinin yönetmenliğini ise Yasemin Erkul Türkmenli ve Ece Tahtalıoğlu Pertez yapacak.