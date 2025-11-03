Haberler

Can Uzun kimdir? Futbolcu Can Uzun kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Güncelleme:
İşte genç yetenek Can Uzun'un futbol dünyasındaki yükselişi ve kariyerinin merak edilen detayları. Bundesliga sahalarında dikkat çeken orta saha oyuncusu, Almanya doğumlu olmasına rağmen Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ediyor. Peki, Can Uzun kimdir? Futbolcu Can Uzun kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Futbol dünyasında yükselen isimlerden biri olan Can Uzun, yeteneği ve sahadaki performansıyla adından söz ettiriyor. Almanya doğumlu bu genç oyuncu, Türkiye millî takımlarında da forma giyiyor ve kariyerinin hangi aşamalardan geçtiği merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CAN UZUN KİMDİR?

Can Yılmaz Uzun, 11 Kasım 2005 tarihinde Almanya'nın Regensburg kentinde doğmuş, orta saha mevkiinde görev yapan genç bir Türk futbolcudur. Almanya'da doğup büyümesine rağmen Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil etmeyi tercih eden Uzun, Türkiye'nin genç millî takımlarında da forma giymiştir. Günümüzde Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta profesyonel futbol kariyerine devam etmektedir.

CAN UZUN KAÇ YAŞINDA?

Can Yılmaz Uzun, 11 Kasım 2005 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 20 yaşındadır.

CAN UZUN NERELİ?

Can Uzun Almanya'nın Regensburg kentinde doğmuş olup kökeni Türkiye'nin Rize iline dayanmaktadır. Küçük yaşlardan itibaren Almanya'da futbol eğitimi almış ve burada yetişmiştir.

CAN UZUN'UN KARİYERİ

Futbol kariyerine Almanya'da Nürnberg altyapısında başlayan Can Uzun, ardından FC Nürnberg'in ikinci takımı FC Nürnberg II'de Regionalliga Bayern liginde 4 maça çıktı. Başarılı performansının ardından 2. Bundesliga ekiplerinden FC Nürnberg'in A takımına yükselerek 12 lig maçında görev aldı ve DFB-Pokal gibi ulusal turnuvalarda da forma giydi.

2024-25 sezonu itibarıyla Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'a transfer olan Uzun, kariyerine bu kulüpte devam etmektedir. Orta saha oyuncusu olarak sahada görev alan Can Uzun, hem kulüp hem de Türkiye genç millî takımlarındaki performansıyla dikkat çeken bir futbolcu olarak öne çıkmaktadır.

