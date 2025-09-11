Can Holding'in hangi şirketlerine el konuldu? Liste açıklandı!

Türkiye'de iş dünyası zaman zaman büyük değişimlere sahne olabiliyor. Son dönemin en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise Can Holding'e bağlı bazı şirketlere devlet eliyle müdahale edilmesi oldu. Bu durum, hem iş dünyasında hem de medya sektöründe geniş yankı uyandırdı. Peki, Can Holding'in hangi şirketlerine el konuldu? El koyma süreci nasıl gelişti, hangi alanları kapsadı ve bu gelişmenin etkileri ne oldu? Tüm bu sorulara yanıt vereceğimiz bu yazıda, hem holdingin yapısına hem de el konulan şirketlerin detaylarına kapsamlı bir şekilde değineceğiz.

CAN HOLDİNG'İN HANGİ ŞİRKETLERİNE EL KONULDU?

Can Holding, medya, enerji, eğitim, sağlık, ulaşım ve perakende gibi birçok sektörde faaliyet gösteren büyük bir kuruluştur. Kemal Can'ın sahibi olduğu holding, Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarından bazılarını ve eğitim kurumlarını da bünyesinde barındırıyordu.

Ancak 2025 yılının ikinci çeyreğinde, kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, bazı şirketlerin devlet tarafından geçici olarak kayyum yönetimine devredildiği duyuruldu. Bu karar, ilgili şirketlerde mali denetimler sonucunda alınmış olup, çeşitli idari ve hukuki süreçlerin devam ettiği belirtiliyor.

El konulan şirketlerin listesi şu şekilde:

Show TV

Bloomberg HT

HT Spor

Habertürk

Energy (Benzin İstasyonları)

Awox

Seikon

Telefox

Energia

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji

Mediza Hospital

Golden Hill Otel

Tokai

Elit

Bu şirketlerin büyük çoğunluğu medya, eğitim, enerji ve sağlık sektörlerinde faaliyet göstermekteydi. Özellikle Show TV, Bloomberg HT ve Habertürk, Türkiye'de yüksek izlenme oranlarına ve geniş izleyici kitlesine sahip olan medya organlarıydı. Eğitim alanında ise İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji, binlerce öğrenciye eğitim veren köklü kurumlardı.

Devletin el koyduğu bu varlıkların, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı raporlar doğrultusunda yönetimlerinin geçici olarak kayyum heyetlerine devredildiği bildirildi. Süreç halen hukuki olarak devam etmektedir.

CAN HOLDİNG BÜNYESİNDEKİ ŞİRKETLER HANGİLERİ?

Can Holding, çok sayıda sektörde aktif faaliyet gösteren, çeşitlendirilmiş bir şirket portföyüne sahiptir. 2000'li yılların başından itibaren hızlı bir büyüme sürecine giren holding, hem yerel pazarda hem de uluslararası alanda çeşitli markalarla iş yapmaktadır.

İşte Can Holding'in bilinen bazı şirketleri ve faaliyet alanları:

1. Medya Sektörü

Show TV

Bloomberg HT

Habertürk

HT Spor

Telefox

Bu medya organları, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon ve haber platformları arasında yer alıyordu. Ekonomi, spor, güncel haberler ve yaşam alanında geniş bir yayın yelpazesi sunuyorlardı.

2. Enerji ve Perakende Sektörü

Energy: Türkiye genelinde benzin istasyonları zinciri olarak hizmet veriyordu.

Energia: Alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapan bir marka.

Awox: Elektronik ürünler ve beyaz eşya alanında faaliyet gösteriyor.

Seikon ve Tokai: Teknoloji ve elektronik ürün gruplarında üretim ve dağıtım yapan markalar.

3. Eğitim Sektörü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakfı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji

Bu eğitim kurumları, hem üniversite hem de lise-öncesi eğitim alanında Türkiye'nin önde gelen özel eğitim kuruluşları arasında yer alıyordu.

4. Sağlık ve Konaklama

Mediza Hospital: Özel sağlık hizmetleri sunan hastane zincirlerinden biri.

Golden Hill Hotel: Lüks otelcilik alanında faaliyet gösteriyor.

5. Ulaşım ve Diğer Alanlar

VIP Transport: Lüks taşımacılık hizmeti veren bir ulaşım markası.

Elit: Detaylı sektörel bilgisi kamuoyuyla net olarak paylaşılmasa da, perakende ve hizmet sektöründe faaliyet gösterdiği tahmin edilmektedir.

Bu şirketler, Can Holding'in farklı alanlara yaptığı yatırımların çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Holdingin bu geniş portföyü, onun Türkiye ekonomisinde önemli bir aktör olmasına da zemin hazırlamıştı.