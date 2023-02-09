Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Çağlayancerit ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Çağlayancerit nerede? Çağlayancerit nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Çağlayancerit hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi merak edildi. Peki, Çağlayancerit nerede? Çağlayancerit nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Çağlayancerit hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

ÇAĞLAYANCERİT NEREDE?

Çağlayancerit, şehir merkezine yaklaşık 152 km uzaklıkta bulunan bir ilçedir.

Nüfus: 23.292

Yüzölçümü: 642 km²

ÇAĞLAYANCERİTNÜFUSU NEDİR?

Kahramanmaraş'ta yer alan Çağlayancerit'in nüfusu 23.292'dir.

ÇAĞLAYANCERİT HANGİ İLE BAĞLI?

Çağlayancerit, Kahramanmaraş ilinin Akdeniz Bölgesi'nde kalan bir ilçesidir.

Çağlayancerit cevizi, Türk Patent Enstitüsü'ne coğrafi işaret başvurusu yapılarak koruma altına alınmıştır.

Çağlayancerit'in rakımı 1150 metre, yüzölçümü 642 km²'dir.

Daha önceleri köy olan Çağlayancerit, 24 Nisan 1985'te belediye statüsü alarak beldeye dönüştü.

Çağlayancerit

Çağlayancerit, şehir merkezine yaklaşık 58 km uzaklıkta bulunan bir ilçedir. İlçenin toplam nüfusu yaklaşık olarak 23.292'dir.

İlçe, cevizi ile oldukça meşhurdur. Su kaynakları bakımından da oldukça zengin olan ilçede karasal iklim hâkimdir. İlçenin en değerli tarihi yapısı ise 1812 senesinde inşa edilen ve üzerindeki farklı motifleri ile dikkat çeken Keziban Hatun Camisi'dir.

Değirmen Gözü, Aksu Gözü ve Göksu Nehri ise ilçenin gözde doğal güzellik alanları arasında yer almaktadır.