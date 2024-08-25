Ç.Rizespor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Rize maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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Ç.RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN

Ç. Rizespor Fenerbahçe maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Ç. Rizespor Fenerbahçe maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

Ç.RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Ç. Rizespor Fenerbahçe 0-0 devam ediyor.

Ç.RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ç. Rizespor Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Ç. Rizespor Fenerbahçe maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Ç. Rizespor Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilecekler.

Ç.RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Ç. Rizespor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek. Maç özetini beİN platformlarından izleyebilirsiniz.

Ç.RİZESPOR FENERBAHÇEİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe 11'i:



Ç.Rizespor 11':



TEK EKSİK MERT HAKAN

Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde tek eksik Mert Hakan Yandaş olacak.

Geçtiğimiz sezondan cezası bulunan Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

İrfan Can Eğribayat'ın ise 3 maçlık cezası Göztepe deplasmanında son bulmuştu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre bileğinde sakatlığı bulunan Bright Osayi-Samuel, Brighton'la transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Ferdi Kadıoğlu ve cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Rade Krunic, Miha Zajc ve Ryan Kent kadroda yer almadı.

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan, Ferdi'nin yokluğunda ilk kez kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Rize kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun.