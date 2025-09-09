Türk boksunun parlayan yıldızı Busenaz Sürmeneli, son yıllarda hem ulusal hem de uluslararası arenada kazandığı başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli kaç yaşında, nereli , kaç kilo, hangi takımda oynuyor, hangi okul mezunu?

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

Busenaz Sürmeneli, Türkiye'nin yetiştirdiği en başarılı kadın boksörlerden biridir. 1998 yılında dünyaya gelen Busenaz, genç yaşına rağmen uluslararası arenada önemli dereceler kazanmış, Türk sporunun gurur kaynaklarından biri haline gelmiştir. Boks kariyerine erken yaşlarda başlayan Busenaz, azmi, disiplini ve ring içi performansıyla dikkat çekmektedir.

BUSENAZ SÜRMENELİ KAÇ YAŞINDA?

Busenaz Sürmeneli 26 yaşındadır. (2025 yılı itibarıyla) 25 Temmuz 1998 doğumlu olan Busenaz, genç yaşına rağmen önemli başarıları elde ederek Türk boksunun en önemli temsilcilerinden biri olmuştur.

BUSENAZ SÜRMENELİ NERELİ?

Busenaz Sürmeneli, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan Trabzon ilindendir. Özellikle Trabzon'un Sürmene ilçesinden olduğu bilinmektedir. Bu bölgenin spor kültürüne olan katkıları ve Busenaz'ın buradan çıkması, Trabzon'un spor alanındaki başarılarını bir kez daha gözler önüne sermektedir.

BUSENAZ SÜRMENELİ KAÇ KİLO?

Spor kariyerinde genellikle 69 kg (welterweight) kategorisinde mücadele eden Busenaz Sürmeneli, bu kiloda Türkiye'ye birçok madalya kazandırmıştır. Kilo ve kondisyon yönetimi, ringdeki başarısının önemli anahtarlarından biridir.

BUSENAZ SÜRMENELİ HANGİ TAKIMDA?

Busenaz Sürmeneli, profesyonel kariyerinde Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nde mücadele etmektedir. Fenerbahçe boks takımıyla hem ulusal liglerde hem de uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmektedir.

BUSENAZ SÜRMENELİ HANGİ OKUL MEZUNU?

Busenaz Sürmeneli, Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunudur. Spor eğitimi alarak hem teorik hem de pratik anlamda kendini geliştiren Busenaz, eğitimini sporla harmanlayarak hem akademik hem de sportif anlamda güçlü bir profil oluşturmuştur.

BUSENAZ SÜRMENELİ TRABZON'UN NERESİNDEN?

Busenaz Sürmeneli, Trabzon'un Sürmene ilçesindendir. Bu bölge, doğası ve spor kültürüyle Türkiye'de bilinen bir yer olmasının yanı sıra, Busenaz gibi yeteneklerin çıkmasına zemin hazırlamıştır. Trabzon'un spor altyapısının önemli bir temsilcisi olarak görülmektedir.

BUSENAZ SÜRMENELİ BAŞARILARI

Busenaz Sürmeneli, kariyeri boyunca sayısız başarıya imza atmıştır. Türkiye'nin kadın boksundaki en önemli isimlerinden biri olarak, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları'nda önemli dereceler elde etmiştir. En dikkat çekici başarılarından biri, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalyadır. Aynı zamanda Avrupa ve Dünya şampiyonalarında da önemli dereceler alarak Türkiye'nin gururu olmuştur.

BUSENAZ SÜRMENELİ ALTIN MADALYALAR

Busenaz Sürmeneli, altın madalya sayısıyla Türk boks tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. En bilinen altın madalyaları arasında 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki olimpiyat şampiyonluğu ve çeşitli Avrupa şampiyonalarında kazandığı birincilikler yer almaktadır. Bu altın madalyalar, hem bireysel başarısını hem de Türk boksunun uluslararası arenadaki gücünü göstermektedir.