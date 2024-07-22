Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli nereli, kaç yaşında? Busenaz Sürmeneli kaç şampiyonluğu var?

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BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

Busenaz Sürmeneli 25 Haziran 1998 doğumlu dünya ve olimpiyat şampiyonu Türk boksördür. Trabzonlu olan milli boksör, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur. Busenaz Sürmeneli 25 Haziran 1998'de Trabzon'da doğdu. Tuğçenaz adında ikiz kız kardeşi vardır. Busenaz Sürmeli 69 kilo, 1.72 boyundadır.

Rusya, Ulan-Ude'de gerçekleşen 2019 Dünya Şampiyonası'nda ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda velter sıklette altın madalya kazanmıştır. Bu madalya Türkiye'nin olimpiyatlarda boks branşında aldığı ilk altın madalyadır.

BUSENAZ SÜRMELİ'NİN KAZANDIĞI ÖDÜLLER