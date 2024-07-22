Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli nereli, kaç yaşında? Busenaz Sürmeneli kaç şampiyonluğu var?
Busenaz Sürmeneli kim? Busenaz Sürmeneli branşı ne, kaç şampiyonluğu var? Busenaz Sürmeneli nereli, kaç yaşında soruları 2024 Paris Olimpiyatları ile adından söz ettiriyor. Peki Busenaz Sürmeneli kimdir?
Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli nereli, kaç yaşında?Busenaz Sürmeneli hangi alanda sporcu? Busenaz Sürmeneli kaç şampiyonluğu var? Busenaz Sürmeneli bu zamana kadar ulusal ve uluslararası aldığı madalyalar ile çokça konuşulan sporcularımızdan bir tanesi. İşte Busenaz Sürmeneli ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabı haberimizde…
BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?
Busenaz Sürmeneli 25 Haziran 1998 doğumlu dünya ve olimpiyat şampiyonu Türk boksördür. Trabzonlu olan milli boksör, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur. Busenaz Sürmeneli 25 Haziran 1998'de Trabzon'da doğdu. Tuğçenaz adında ikiz kız kardeşi vardır. Busenaz Sürmeli 69 kilo, 1.72 boyundadır.
Rusya, Ulan-Ude'de gerçekleşen 2019 Dünya Şampiyonası'nda ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda velter sıklette altın madalya kazanmıştır. Bu madalya Türkiye'nin olimpiyatlarda boks branşında aldığı ilk altın madalyadır.
BUSENAZ SÜRMELİ'NİN KAZANDIĞI ÖDÜLLER
- 2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
- 2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan
- 2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan
- 2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
- 2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya
- 2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
- 2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan
- 2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan
- 2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
- 2016 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Ordu-Türkiye
- 2017 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu
- 2017 Azerbaycan İpekyolu Boks Turnuvası Şampiyonu
- 2017 Polonya Felix Stamm Boks Turnuvası Şampiyonu
- 2017 Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./İtalya
- 2018 Ümitler Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Şampiyonu
- 2018 Sırbistan Belgrade Boks Turnuvası Şampiyonu
- 2018 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
- 2019 Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonu / Samsun
- 2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu / İstanbul
- 2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonu / VLADİKAVKAZ- RUSYA
- 2019 / 57. Belgrade Winner Boks Turnuvası Şampiyonu / SIRBİSTAN
- 2019 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası Şampiyonu
- 2019 Balkan Boks Turnuvası Şampiyonu 69. kg Botevgrad/ Bulgaristan
- 2019 Büyük Kadınlar Avrupa 3. sü İspanya / Madrid
- 2019 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Ulan -Ude / RUSYA- 69 kg Dünya Şampiyonu
- 2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu (aynı yıl 2. kez)
- 2019 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
- 2020 Macaristan Debrecen Boks Turnuvası Şampiyonu
- 2020 Tokyo Olimpiyatları Velter Sıklet Altın Madalya
- 2021 Sırbistan-10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası-Altın Madalya
- 2021 Macaristan-65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası-Altın Madalya
- 2021 Fransa-2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları-Altın Madalya
- 2021 Japonya-Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları – Altın Madalya