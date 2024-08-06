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Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin Paris Olimpiyatları Maçı Ne Zaman?

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Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin heyecanla beklenen Paris Olimpiyatları maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. İki başarılı sporcumuzun ne zaman ringe çıkacağı ve maçların hangi saatte başlayacağı hakkında detaylar yakında açıklanacak.

Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin Paris Olimpiyatları'ndaki maç tarihleri merak ediliyor. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'yi, 54 kadın ve 47 erkek olmak üzere toplam 101 sporcu temsil ediyor. Sporcular, 18 farklı branşta mücadele ediyor. Peki, Busenaz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli maçı ne zaman? Paris Olimpiyatları maçları saat kaçta?

6 AĞUSTOS MAÇ TAKVİMİ

6 Ağustos 2024 programında Türkiye'nin yer alacağı müsabakalar şöyle:

11.00 Atletizm - 400m Engel - Yasmani Capello Escobar, Berke Akçam - Repesaj Turu

22.30 Boks - 60kg - Gizem Özer - FİNAL

22.30 Boks - 50kg - Buse Naz Çakıroğlu, 66kg - Busenaz Sürmeneli Yarı Final

12.00 Güreş - Grekoromen 77kg - Burhan Akbudak, Kadınlar 50kg - Evin Demirhan Yavuz Son 16 Turu / Çeyrek Final

19.15 Güreş - Grekoromen 77kg - Burhan Akbudak, Kadınlar 50kg -Evin Demirhan Yavuz - Yarı Final

20.00 Güreş - Grekoromen 60kg - Enes Başar, Kadınlar 68kg - Buse Çavuşoğlu Grekoromen 130kg - Rıza Kayaalp Bronz Madalya / FİNAL

10.00/14.00/18.00/22.00 -Voleybol - Kadınlar A Milli Takım Çeyrek Final

13.00 Yelken - 470 Karma - Deniz Çınar&Lara Nalbantoğlu / 9-10 Yarışlar

13.00 Yelken - Formula Kite - Derin Atakan / 9-10-11-12 Yarışlar

13.00 Yelken - ILCA 7 - Yiğit Yalçın Çitak, ILCA 6 - Ecem Güzel FİNAL

13.00 Yelken - Nacra 17 - Alican Kaynar& Deniz Çınar 10-11-12 Yarışlar

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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