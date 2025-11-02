Bursaspor Kahramanmaraş İstiklal maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?

TFF 2. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bursaspor, kendi sahasında Kahramanmaraş İstiklal'i konuk edecek. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı canlı izleyebilmek için yayın saati, yayıncı kanallar ve maçın şifresiz olup olmadığı konusundaki detayları araştırıyor.

BURSASPOR - KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig'de oynanacak Bursaspor - Kahramanmaraş İstiklal karşılaşması, 02 Kasım 2025 Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Mücadele As TV Bursa ve Bi Kanal ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç, futbolseverler tarafından şifresiz olarak izlenebilecek.

AS TV BURSA CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

As TV Bursa, farklı platformlar üzerinden erişime açıktır. Kanal, şu yayın numaralarıyla izlenebilir:

D-Smart: 96

Fil Box: 210

Digiturk: 621

Kablo TV: 83

Turkcell TV+: 46

Tivibu: 139

Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenme imkânı da bulunmaktadır.

Bİ KANAL CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bi Kanal üzerinden maçı izlemek isteyenler için yayın bilgileri şu şekildedir:

Digiturk: 71

D-Smart: 100

Kablo TV: 1

Bununla birlikte, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak erişim sağlanabilir.

BURSASPOR - KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL MAÇI HANGİ GÜN?

Karşılaşma, 02 Kasım 2025 Pazar günü oynanacaktır.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bursaspor ile Kahramanmaraş İstiklal arasındaki mücadele, saat 15:00'te başlayacaktır.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

TFF 2. Lig mücadelesi, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacaktır. Yeşil-beyazlı ekip, taraftarı önünde galibiyet için sahaya çıkacak.