Bursaspor hangi ligde? Bursaspor hangi lige düştü, nerede oynuyor, kaçıncı ligde?

Bursaspor hangi ligde? Bursaspor hangi sene şampiyon oldu futbol severlerce araştırılıyor. Bir zamanlar Süper Lig'de yer alan ve şampiyonluk yaşayan Bursaspor son yıllarda üst üste ligden düşüyor. Şu anda Bursaspor'un hangi ligde olduğu merak ediliyor. Peki, Bursaspor hangi ligde? Bursaspor hangi lige düştü, nerede oynuyor, kaçıncı ligde? Yanıtı haberimizde...

BURSASPOR HANGİ LİGDE?

Bursaspor şu anda TFF 3. Lig'de yer almaktadır. 2023-2024 sezonunda TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor, ligi 18. sırada tamamlayarak TFF 3. Lig'e düşmüştür. Yeşil-beyazlılar 2024-2025 sezonunda TFF 3. Lig'de mücadele etmektedir.

TFF 3. Lig, Türkiye'deki profesyonel ligler içerisinde 4. kademede ve en altta bulunan ligdir. 1967'de başlayan 3. Lig, 1980-1984 yılları arasında uygulamadan kaldırıldı. 2001'e kadar 3. kademe olarak kalan lig, aynı yıl 2. Lig'in kurulmasıyla 4. kademeye dönüşmüştür. Kasım 2023 tarihinde Filbox 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yayın haklarını aldığını duyurdu. 6 Mart 2024'te TFF, her hafta düzenli olarak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maçın TFF kurumsal YouTube kanalından canlı yayınlanacağını açıkladı. Daha sonra bu sayı haftada 10 maça çıktı.

BURSASPOR HANGİ SENE ŞAMPİYON OLDU?

Bursaspor Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda şampiyon olmuştur.

BURSASPOR NEDEN KÜME DÜŞTÜ?

Bursaspor'u 2009-2010 sezonunda şampiyon yapan eski başkan İbrahim Yazıcı'nın 2013'te vefatının ardından hatalı yönetimler ve yanlış transfer politikaları nedeniyle Bursaspor kan kaybetmeye başladı ve başarısız sonuçlar art arda geldi. Sonucunda Bursaspor bugün TFF 3. Lig'e kadar düştü.

BURSASPOR'UN BAŞARILARI

Süper Lig

Şampiyon (1): 2009-10

Türkiye Kupası

Şampiyon (1): 1986

İkinci (5): 1971, 1974, 1992, 2012, 2015

Başbakanlık Kupası

Şampiyon (2): 1971, 1992

İkinci (1): 1974

1. Lig

Şampiyon (2): 1966-67, 2005-06

UEFA Kupa Galipleri Kupası

Çeyrek final (1): 1974-75

UEFA Intertoto Kupası

Çeyrek final (1): 1995

UEFA Şampiyonlar Ligi

Grup aşaması (1): 2010-11