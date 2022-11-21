Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'de 21 Kasım Pazartesi günü için okullar tatil edilmişti. Bursa'da bugünkü hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil mi merak edildi. Peki, Bursa'da okullar tatil mi? Bursa'da yarın okul var mı? Bursa'da yarın okullar tatil mi?

Bursa'da okullar tatil mi? Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'de 21 Kasım Pazartesi günü için okullar tatil edilmişti. Bursa'da bugünkü hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil mi merak edildi. Peki, Bursa'da okullar tatil mi? Bursa'da yarın okul var mı? Bursa'da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

MGM verilerine göre Bursa'da önümüzdeki saatlerde ve günlerde sağanak yağışlı bir hava olması bekleniyor. Bu gelişmenin ardından Bursa'da okullar tatil olacak mı merak edilmişti. Henüz Bursa'da okulların tatil olduğu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili bilgi geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

Peki, Bursa'da önümüzdeki saatlerde ve 5 günde hava durumu nasıl olacak?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale'de saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle eğitime (21 Kasım Pazartesi) bir gün ara verildi.

Olumsuz hava koşulları ve meteorolojik tahminler nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik hastalığı bulunan personel 21 Kasım'da bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Ayrıca İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir."

Çanakkale'de 22 Kasım'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yapılan terör saldırısı nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu hafta Karkamış'ta bütün okulların tatil edildiğini duyurdu.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da bugünkü lodos nedeniyle yarın okullar tatil olur mu merak ediliyor. Yarın İstanbul'da okulların tatil olduğu yönünde resmi bir açıklama bulunmamaktadır.