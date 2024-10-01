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Burak Yılmaz istifa mı etti? Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz neden istifa etti?

Burak Yılmaz istifa mı etti? Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz neden istifa etti?
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Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz, görevinden istifa etti. Yılmaz'ın neden istifa ettiği konusu ise merak konusu oldu. Yılmaz'ın istifası, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve Beşiktaş'a sahalarında 3-0 mağlup oldukları maçın ardından istifa etti. Bu mağlubiyet, sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ligdeki kötü gidişatını sürdürmesiyle birlikte geldi. Peki, Burak Yılmaz istifamı etti? Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz neden istifa etti?

BURAK YILMAZ İSTİFA MI ETTİ?

Yılmaz, Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 60 dakika yaptıkları planın hepsinin tuttuğunu önde baskı ve yakalayacakları pozisyonlarla geçiş kovaladıklarını ve bunda çok fazla başarılı olduklarını ama bitiremediklerini söyledi.

Gol atamayınca iki takım arasındaki kalite farkının ortaya çıktığını belirten Yılmaz, "Beşiktaş bugün büyük takım kötü de oynasa nasıl kazanılır gösterdi bize. O yüzden kendilerini tebrik ediyorum. Göztepe maçı dışında hiçbir maçta yenilgiyi hak etmedik. Bu maçın da son yarım saati golü yedikten sonra konuşabiliriz, tartışabiliriz. Göztepe maçı haricinde oyun olarak çok çok mutluydum." dedi.

Burak Yılmaz istifa mı etti? Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz neden istifa etti?

BURAK YILMAZ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Burak Yılmaz yaptığı açıklamada, "Her şeyi yaptık, bir tek bırakma kararı kaldı. Bugün bırakma kararı aldım. Bir kan değişikliği lazımdı. Bu değişikliğin şehre iyi geleceğini düşündüğüm için gidiyorum. Transfer cezası var diye bırakma kararı almıyorum. Kayserispor'a bir kan değişikliği gerekli olduğu için bu kararı aldım. Bana güvendiler bu şerefli görevi verdiler. Ama bugün itibarıyla Kayserispor'u düşünüyorsam, bu oyuncuları seviyorsam, benim bugün bırakmam lazım. Çünkü bir tek bu kaldı." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz istifa mı etti? Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz neden istifa etti?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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