Burak Erbay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Burak Erbay hayatı ve biyografisi!
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CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen dezenformasyonla mücadele yasasını protesto etmek amacıyla TBMM kürsüsünde çekiçle telefonunu kırdı. Bu gelişmenin ardından Burak Erbay kimdir? Burak Erbay nereli, kaç yaşında merak edildi.
Burak Erbay kimdir? CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen dezenformasyonla mücadele yasasını protesto etmek amacıyla TBMM kürsüsünde çekiçle telefonunu kırdı. Bu gelişmenin ardından Burak Erbay kimdir? Burak Erbay nereli, kaç yaşında merak edildi. İşte detaylar...
BURAK ERBAY KİMDİR?
Burak Erbay 1978, Muğla doğumlu Türk avukat, siyasetçi ve TBMM 27. dönem CHP Muğla milletvekilidir.
1978 yılında Muğla'da dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. CHP Muğla İl Başkan Yardımcılığı, Köyceğiz İl Genel Meclis Üyeliği, Atatürkçü Düşünce Derneği Muğla Şube Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.