Yılbaşı akşamı nedeniyle normal günlerinde yayınlanmakta olan birçok dizinin yayınlanıp, yayınlanmayacağı ve Bugün Kardeşlerim var mı? Bugün Kardeşlerim yayınlanacak mı? soruları merak ediliyor Peki, Bugün Kardeşlerim var mı? Bugün Kardeşlerim yayınlanacak mı? Bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda?

Bugün Kardeşlerim var mı? Sorusu, yılbaşı günü televizyon yayın akışında Kardeşlerim'in yer alıp, almadığını merak eden izleyicilerin gündeminde yer alıyor ve Bugün Kardeşlerim yayınlanacak mı? Bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda? Soruları ile birlikte 31 Aralık tarihinde araştırılıyor. Peki, Bugün Kardeşlerim var mı? Bugün Kardeşlerim yayınlanacak mı? Bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda?

BUGÜN KARDEŞLERİM VAR MI?

Yılbaşı gecesinde Atv kanalarında yayılanacak olan programlar arasında Kim Milyoner Olmak İster Yarışması, Atv yayın akışında yer alıyor. Buna göre 31 Aralık tarihinde yayınlanacak olan yapım,Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı bölümüdür.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Yılbaşı gecesi televizyon kanallarında yayınlanacak olan diziler aşağıda yer almaktadır. Buna göre bazı kanallarda yılbaşı programları yer alırken, bazı kanallarda ise diziler yer almaya devam ediyor.

KANAL D: Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV: İbo Show Yılbaşı

FOX TV: Benden Ne Olur

SHOW TV : Güldür Güldür Show Yılbaşı

ATV: Kim Milyoner Olmak İster

TRT 1: Kardeşlerim

TV 8: O Ses Türkiye 2023