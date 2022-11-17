Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? 17 Ekim Bu gece kandil gecesi mi?
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Günün en çok merak edilen ve araştırılan soruları arasında Bugün kandil mi? Sorusu yer alıyor. Birçok vatandaş bugünün kandil olup, olmadığını merak ediyor ve Bugün ne kandili? 17 Ekim Bu gece kandil gecesi mi? Sorularını arama motorları üzerinde araştırıyor. Peki, Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? 17 Ekim Bu gece kandil gecesi mi?
Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan kandil geceleri, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu nedenle Bugün kandil mi? Sorusu, gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? 17 Ekim Bu gece kandil gecesi mi?
BUGÜN KANDİL Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 17 Kasım tarihi kandil değil.
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı - 23 Ocak 2023 Pazartesi
Regaib Kandili - 26 Ocak 2023 Perşembe
Mirac Kandili - 17 Şubat 2023 Cuma
Berat Kandili - 6 Mart 2023 Pazartesi
Ramazan'ın Başlangıcı - 23 Mart 2023 Perşembe
Kadir Gecesi - 17 Nisan 2023 Pazartesi
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü - 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü - 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü - 23 Nisan 2023 Pazar
Terviye Günü - 26 Haziran 2023 Pazartesi
Arefe Günü - 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü - 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü - 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü - 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü - 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Hicri Yılbaşı Gecesi - 18 / 19 Temmuz 2023 Salı / Çarşamba
Hicri Yılbaşı Günü - 19 Temmuz 2023 Çarşamba
Aşûre Gecesi - 27 / 28 Temmuz 2023 Perşembe / Cuma
Aşûre Günü - 28 Temmuz 2023 Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül 2023 Salı