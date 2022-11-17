Günün en çok merak edilen ve araştırılan soruları arasında Bugün kandil mi? Sorusu yer alıyor. Birçok vatandaş bugünün kandil olup, olmadığını merak ediyor ve Bugün ne kandili? 17 Ekim Bu gece kandil gecesi mi? Sorularını arama motorları üzerinde araştırıyor. Peki, Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? 17 Ekim Bu gece kandil gecesi mi?

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan kandil geceleri, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu nedenle Bugün kandil mi? Sorusu, gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? 17 Ekim Bu gece kandil gecesi mi?

BUGÜN KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 17 Kasım tarihi kandil değil.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı - 23 Ocak 2023 Pazartesi

Regaib Kandili - 26 Ocak 2023 Perşembe

Mirac Kandili - 17 Şubat 2023 Cuma

Berat Kandili - 6 Mart 2023 Pazartesi

Ramazan'ın Başlangıcı - 23 Mart 2023 Perşembe

Kadir Gecesi - 17 Nisan 2023 Pazartesi

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü - 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü - 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü - 23 Nisan 2023 Pazar

Terviye Günü - 26 Haziran 2023 Pazartesi

Arefe Günü - 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Günü - 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Günü - 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Günü - 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Günü - 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Hicri Yılbaşı Gecesi - 18 / 19 Temmuz 2023 Salı / Çarşamba

Hicri Yılbaşı Günü - 19 Temmuz 2023 Çarşamba

Aşûre Gecesi - 27 / 28 Temmuz 2023 Perşembe / Cuma

Aşûre Günü - 28 Temmuz 2023 Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül 2023 Salı