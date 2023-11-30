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Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 30 Kasım Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Nordsjaelland - Fenerbahçe

10 Kasım tarihinde oynanacak olan başka bir Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçı bulunmamakta.