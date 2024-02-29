Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 29 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig maçı bulunmamaktadır.

Suudi Arabistan Pro Lig

Saat: 20:00

Maç: Al Nassr - Al Hazem

Kanal: TV 8 BuçukExxen

Ziraat Türkiye Kupası ZTK Çeyrek Final

Saat: 20:45

Maç: Galatasaray - Fatih Karagümrük

Kanal: ATV

Fransa Kupası

Saat: 22:45

Maç: Le Puy - Rennes

Kanal: Bein Sports 3beIN Sports Tod TV

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final

Saat: 23:30

Maç: Athletic Bilbao - Atletico Madrid

Kanal: Tivibu Spor 1