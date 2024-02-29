Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 29 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 29 Şubat tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 29 Şubat Perşembe 2024?
Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 29 Şubat 2024 Perşembe? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig maçı bulunmamaktadır.
Suudi Arabistan Pro Lig
Saat: 20:00
Maç: Al Nassr - Al Hazem
Kanal: TV 8 BuçukExxen
Ziraat Türkiye Kupası ZTK Çeyrek Final
Saat: 20:45
Maç: Galatasaray - Fatih Karagümrük
Kanal: ATV
Fransa Kupası
Saat: 22:45
Maç: Le Puy - Rennes
Kanal: Bein Sports 3beIN Sports Tod TV
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final
Saat: 23:30
Maç: Athletic Bilbao - Atletico Madrid
Kanal: Tivibu Spor 1