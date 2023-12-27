Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 27 Aralık 2023 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,27 Aralık tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 27 Aralık2023 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Brentford - Wolverhampton

Saat: 22:30

Lig: İngiltere Premier Lig

Kanal: Bein Sports 5 / BeIN Sports Tod TV

Chelsea - Crystal Palace

Saat: 22:30

Lig: İngiltere Premier Lig

Kanal: Bein Sports 4 / BeIN Sports Tod TV

Hibernian - Hearts

Saat: 23:00

Lig: İskoçya Premier Lig

Kanal: S Sport Plus

Everton - Manchester City

Saat: 23:15

Lig: İngiltere Premier Lig