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Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 24 Mart 2024 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

14:00 - Fenerbahçe U16 vs. Tuzlaspor U16 (TFF Elit U16 Ligi) - FB TV

12:00 - Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı vs. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı (Turkcell Kadınlar Futbol Ligi) - Yayın Yok

13:00 - Pendik Engelliler vs. Alves Kablo (Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi) - TRT Spor Yildiz

14:00 - Diğer çeşitli Türk futbol liglerinde oynanacak çeşitli maçlar, yayın detayları TFF Youtube, Kanal On6 Bursa ve diğer yerlerde mevcuttur.

18:15 - Valladolid vs. Eibar (İspanya La Liga 2) - S Sport Plus, S Sport

23:00 - İtalya vs. Ekvador (Hazırlık Maçı) - Yayın Yok

Emir Ceran
Emir Ceran
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