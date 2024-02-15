Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 15 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 15 Şubat 2024 Perşembe? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20:45 - Galatasaray vs. Sparta Prag

20:45 - Feyenoord vs. Roma

20:45 - Shakhtar Donetsk vs. Marsilya

20:45 - Young Boys vs. Sporting Lisbon

23:00 - Milan vs. Rennes

23:00 - Benfica vs. Toulouse

23:00 - Braga vs. Karabağ

23:00 - Lens vs. Freiburg

Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır.