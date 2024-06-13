Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 13 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

02:00 - ABD vs. Brezilya - Hazırlık Maçı (Yayın Yok)

03:00 - Memphis 901 vs. Rhode Island - ABD USL Championship (USL Championship YouTube)

21:00 - Deportivo Riestra vs. River Plate - Arjantin Copa Liga Profesional ( Spor Smart, Smart Spor HD)

22:00 - Espanyol vs. Sporting Gijon - İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final (S Sport Plus, S Sport)