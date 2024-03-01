Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 1 Mart 2024 Perşembe? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

03:30 - Recopa Sudamericana

Fluminense vs. LDU Quito

Kanal: S Sport Plus, S Sport 2

13:00 - Japonya J.League

Yokohama Marinos vs. Avispa Fukuoka

Kanal: Japonya J League Youtube

15:00 - Azerbaycan Premier Ligi

Sumqayıt vs. Kapaz

Kanal: CBC Sport

20:00 - Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa vs. Sivasspor

Kanallar: Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

20:00 - Trendyol 1. Lig

Ümraniyespor vs. Altay

Kanallar: TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

20:00 - Suudi Arabistan Sampiyonlar Kupasi

Al Hilal vs. Al Ittihad

Kanallar: TV 8 Buçuk, Exxen

20:30 - Almanya Bundesliga 2

Hertha Berlin vs. Holstein Kiel

Kanallar: Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV, Bein Sports, beIN Connect

20:30 - Almanya Bundesliga 2

Schalke 04 vs. St.Pauli

Kanallar: Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV

22:30 - Almanya Bundesliga

Freiburg vs. Bayern Münih

Kanallar: Bein Sports 4, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV

22:45 - İtalya Serie A

Lazio vs. Milan

Kanallar: S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

23:00 - İspanya La Liga

Celta Vigo vs. Almeria

Kanallar: S Sport Plus, Tivibu Spor 2

23:00 - Fransa Ligue 1

Monaco vs. PSG

Kanallar: Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV