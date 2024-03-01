Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 1 Mart tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 1 Mart Perşembe 2024?
Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 1 Mart 2024 Perşembe? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
03:30 - Recopa Sudamericana
Fluminense vs. LDU Quito
Kanal: S Sport Plus, S Sport 2
13:00 - Japonya J.League
Yokohama Marinos vs. Avispa Fukuoka
Kanal: Japonya J League Youtube
15:00 - Azerbaycan Premier Ligi
Sumqayıt vs. Kapaz
Kanal: CBC Sport
20:00 - Trendyol Süper Lig
Kasımpaşa vs. Sivasspor
Kanallar: Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
20:00 - Trendyol 1. Lig
Ümraniyespor vs. Altay
Kanallar: TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
20:00 - Suudi Arabistan Sampiyonlar Kupasi
Al Hilal vs. Al Ittihad
Kanallar: TV 8 Buçuk, Exxen
20:30 - Almanya Bundesliga 2
Hertha Berlin vs. Holstein Kiel
Kanallar: Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV, Bein Sports, beIN Connect
20:30 - Almanya Bundesliga 2
Schalke 04 vs. St.Pauli
Kanallar: Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV
22:30 - Almanya Bundesliga
Freiburg vs. Bayern Münih
Kanallar: Bein Sports 4, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV
22:45 - İtalya Serie A
Lazio vs. Milan
Kanallar: S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2
23:00 - İspanya La Liga
Celta Vigo vs. Almeria
Kanallar: S Sport Plus, Tivibu Spor 2
23:00 - Fransa Ligue 1
Monaco vs. PSG
Kanallar: Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV