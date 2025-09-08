Haberler

Bugün hangi maçlar var? 8 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Güncelleme:
8 Eylül Pazartesi akşamı, Avrupa futbol sahaları heyecan dolu maçlara ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, bir üst tura yükselmek için büyük mücadele verecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 8 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

8 Eylül Pazartesi akşamı, Avrupa futbol sahaları büyük bir heyecana sahne olacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Taraftarların coşkusuyla daha da hareketlenecek bu maçlar, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Avrupa futbolundaki bu önemli karşılaşmalarla ilgili tüm detaylar haberimizin devamında sizlerle. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CANLI YAYINLAR

  • 19:30 - Eibar - Andorra - S Sport
  • 20:00 - Transfer Raporu - A Spor
  • 21:00 - Aktüel Futbol Transfer - TRT Spor
  • 21:45 - Cebelitarık - Faroe Adaları - EXXEN
  • 21:45 - İsrail - İtalya - EXXEN
  • 21:45 - Belarus - İskoçya - EXXEN
  • 21:45 - Yunanistan - Danimarka - EXXEN
  • 21:45 - İsviçre - Slovenya - EXXEN
  • 21:45 - Kosova - İsveç - EXXEN

DİĞER YAYINLAR

  • 08:00 - Sabah Sporu - A Spor
  • 08:00 - İlk Baskı - TRT Spor
  • 10:15 - Milli Maç Özet - TRT Spor
  • 10:25 - Spor Bülteni - TRT Spor
  • 11:00 - Spor Ajansı - A Spor
  • 11:00 - Spor Manşet - TRT Spor
  • 12:30 - Gün Ortası - TRT Spor
  • 13:30 - Spor Bülteni - TRT Spor
  • 14:00 - Gün Ortası - A Spor
  • 14:00 - Spor Stüdyosu - TRT Spor
  • 15:00 - Spor Gündemi Transfer - A Spor
  • 16:00 - Gündem Futbol Transfer - TRT Spor
  • 18:00 - Ana Haber - A Spor
  • 22:00 - Artı Futbol - A Spor
  • 23:00 - Futbol Anadolu - TRT Spor
Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
