Bugün hangi maçlar var? 8 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

8 Eylül Pazartesi akşamı, Avrupa futbol sahaları büyük bir heyecana sahne olacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Taraftarların coşkusuyla daha da hareketlenecek bu maçlar, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Avrupa futbolundaki bu önemli karşılaşmalarla ilgili tüm detaylar haberimizin devamında sizlerle. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CANLI YAYINLAR

19:30 - Eibar - Andorra - S Sport

20:00 - Transfer Raporu - A Spor

21:00 - Aktüel Futbol Transfer - TRT Spor

21:45 - Cebelitarık - Faroe Adaları - EXXEN

21:45 - İsrail - İtalya - EXXEN

21:45 - Belarus - İskoçya - EXXEN

21:45 - Yunanistan - Danimarka - EXXEN

21:45 - İsviçre - Slovenya - EXXEN

21:45 - Kosova - İsveç - EXXEN

DİĞER YAYINLAR