Haberler

Bugün hangi maçlar var? 4 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 4 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4 Eylül Perşembe, futbolseverler için heyecan dolu bir gün olacak. Yerel liglerin maçlarından Avrupa'nın önemli karşılaşmalarına kadar birçok müsabaka ekranlara gelecek. Futbol tutkunları, bu yoğun programda unutulmaz anlar yaşama fırsatı bulacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 4 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

4 Eylül Perşembe akşamı, Avrupa futbol sahalarında büyük heyecan yaşanacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Taraftarların coşkusuyla dolup taşan maçlar, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Avrupa futbolundaki bu önemli karşılaşmaların tüm detayları haberimizde yer alıyor.

CANLI YAYINLAR

  • İspanya LALIGA - S Sport - 12:30
  • Kahramanmaraş - Osmaniyespor - A Spor - 14:00
  • Isparta 32 Spor - Kırşehirspor - A Spor - 16:00
  • Kazakistan - Galler - EXXEN - 17:00
  • Gürcistan - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri - TV8 - 19:00
  • Litvanya - Malta - EXXEN - 19:00
  • Bursaspor - Söğütspor - A Spor - 21:00
  • Bulgaristan - İspanya - EXXEN - 21:45
  • Lüksemburg - Kuzey İrlanda - EXXEN - 21:45
  • Slovakya - Almanya - EXXEN - 21:45
  • Hollanda - Polonya - EXXEN - 21:45
  • Lihtenştayn - Belçika - EXXEN - 21:45

Bugün hangi maçlar var? 4 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

DİĞER YAYINLAR

  • İspanya LALIGA - S Sport - 17:00
  • Portekiz Ligi Geniş Özetler - S Sport - 21:00
  • İspanya LALIGA - S Sport - 22:00
Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Cumhuriyet savcısının boğazının kesildiği olayla ilgili kan donduran detay

Cumhuriyet savcısının boğazının kesildiği olayla ilgili çarpıcı detay
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede
Motorine dev zam geldi, 56 lirayı aştı

Akaryakıta dev zam geldi! Fiyatı 56 lirayı aştı
Televizyondaki yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef'ten 28,5 milyon TL'lik vurgun

Yemek programıyla ünlenen isimden milyonlarca liralık vurgun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.