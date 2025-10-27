Bugün hangi maçlar var? 27 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
27 Ekim akşamı futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesecek bir karşılaşmaya tanık olacak. Takımlar, grup aşamasında hem prestij hem de bir üst tura çıkma hedefi için büyük bir mücadele verecek. Hızlı ve heyecanlı oyun temposu, izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşatacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 27 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
YAYINLAR
- 07:15 – UEFA Avrupa Ligi Öne Çıkan Maçlar – TRT Spor
- 10:15 – UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler – TRT Spor
- 13:30 – UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar – TRT Spor
- 16:00 – Gündem Futbol – TRT Spor
- 18:30 – Aktüel Futbol – TRT Spor
- 20:00 – Gaziantep FK vs Fenerbahçe – BeIN Sports 1
- 20:00 – Samsunspor vs Çaykur Rizespor – BeIN Sports 2
- 20:00 – Dakika Skor – TRT Spor
- 22:00 – Stadyum – TRT Spor
- 22:00 – Barracas Central vs Boca Juniors – Smartspor
- 23:00 – Real Betis vs Atletico Madrid – S Sport
- 23:00 – Real Betis vs Atletico Madrid – S Sport Plus
- 23:15 – Moreirense vs Porto – S Sport Plus
- 23:30 – Teknik Analiz – TRT Spor