Bugün hangi maçlar var? 27 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

27 Ekim akşamı Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tavan yapacak. Grup aşamasının kritik mücadelelerinde takımlar, bir üst tura çıkma hedefiyle sahada tüm performanslarını sergileyecek. Yüksek tempolu ve çekişmeli karşılaşmalar, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Maçın öne çıkan oyuncuları ve detaylı analizler, haberin ilerleyen bölümlerinde sizlerle paylaşılacak.

YAYINLAR

07:15 – UEFA Avrupa Ligi Öne Çıkan Maçlar – TRT Spor

10:15 – UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler – TRT Spor

13:30 – UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar – TRT Spor

16:00 – Gündem Futbol – TRT Spor

18:30 – Aktüel Futbol – TRT Spor

20:00 – Gaziantep FK vs Fenerbahçe – BeIN Sports 1