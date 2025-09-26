Haberler

Bugün hangi maçlar var? 26 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 26 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26 Eylül Cuma akşamı, futbol tutkunları heyecan dolu karşılaşmalar izleyecek. Şampiyonlar Ligi ekipleri, önemli galibiyetler için kıyasıya mücadele edecek. Bu çekişmeli maçlar, sporseverlerin dikkatini ekrana kilitleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 26 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

26 Eylül Cuma akşamı, futbolseverler unutulmaz bir heyecana tanıklık edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, tur atlamak için zorlu mücadeleler verecek. Taraftarların coşkusuyla dolup taşacak bu karşılaşmalar, sporseverlerin hafızasında uzun süre yer edecek. Kritik maçlara dair tüm gelişmeler haberimizin devamında sizlerle.

CANLI YAYINLAR

20:00 — Alanyaspor - Galatasaray (BeIN Sports 1)

19:30 — Schalke 04 - Greuther Fürth (S Sport Plus)

19:30 — Darmstadt 98 - Dynamo Dresden (Tivibu Spor 2)

21:00 — Al Ittihad - Al Nassr (S Sport Plus)

21:00 — Nancy - Reims (BeIN Sports 4)

21:45 — Strasbourg - Marsilya (BeIN Sports 3)

22:00 — Girona - Espanyol (S Sport)

22:15 — Benfica - Gil Vicente (S Sport Plus)

Bugün hangi maçlar var? 26 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

DİĞER YAYINLAR

13:00 — Copa Libertadores (S Sport)

17:00 — İspanya LALIGA (S Sport)

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
CHP'nin yaptığı itirazı mahkeme reddetti, Gürsel Tekin'in görevi sürecek

Gürsel Tekin'in görevi sürecek mi? CHP'nin itirazında karar verildi
Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralandı! Valilik açıklamasında kahreden detay

Kahreden detay! Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralandı
Trump-Erdoğan görüşmesi dünyada yankılandı! Yunan gazetelerinden dikkat çeken sözler

Görüşme dünyada yankılandı! Yunan gazetesi bakın ne yazdı
Çin, İsrail'e karşı harekete geçti

Çin, İsrail'e karşı harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maç sırasında beton duvara çarpan 21 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Maç sırasında duvara çarpan 21 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti
Takım arkadaşını tokatladı! Herkesin özür beklediği Caner'in maçtan sonra yaptığına bakın

Herkes özür beklerken maçtan sonra yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.