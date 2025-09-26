Bugün hangi maçlar var? 26 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
26 Eylül Cuma akşamı, futbol tutkunları heyecan dolu karşılaşmalar izleyecek. Şampiyonlar Ligi ekipleri, önemli galibiyetler için kıyasıya mücadele edecek. Bu çekişmeli maçlar, sporseverlerin dikkatini ekrana kilitleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 26 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
CANLI YAYINLAR
20:00 — Alanyaspor - Galatasaray (BeIN Sports 1)
19:30 — Schalke 04 - Greuther Fürth (S Sport Plus)
19:30 — Darmstadt 98 - Dynamo Dresden (Tivibu Spor 2)
21:00 — Al Ittihad - Al Nassr (S Sport Plus)
21:00 — Nancy - Reims (BeIN Sports 4)
21:45 — Strasbourg - Marsilya (BeIN Sports 3)
22:00 — Girona - Espanyol (S Sport)
22:15 — Benfica - Gil Vicente (S Sport Plus)
DİĞER YAYINLAR
13:00 — Copa Libertadores (S Sport)
17:00 — İspanya LALIGA (S Sport)