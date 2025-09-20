Bugün hangi maçlar var? 20 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
20 Eylül Cumartesi akşamı, futbol tutkunları heyecan dolu anlara tanıklık edecek. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, önemli galibiyetler için kıyasıya mücadele edecek. Sahadaki bu çekişmeli maçlar, sporseverleri ekranlara kilitleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 20 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
20 Eylül Cumartesi akşamı, futbolseverler büyük bir heyecana ortak olacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme maçlarında takımlar, tur atlamak için ter dökecek. Taraftarların coşkusuyla daha da büyüyen bu mücadeleler, unutulmaz anlar yaşatacak. Kritik maçların tüm detayları haberimizin devamında yer alıyor.
CANLI YAYINLAR
- Cumartesi Futbolu - 13:30 - S Sport - Canlı
- Liverpool - Everton - 14:30 - BeIN Sports 3 - Canlı
- Girona - Levante - 15:00 - S Sport - Canlı
- Bologna - Genoa - 16:00 - S Sport 2 - Canlı
- Bologna - Genoa - 16:00 - Tivibu Spor 1 - Canlı
- Keçiörengücü - Bodrum FK - 16:00 - BeIN MAX1 - Canlı
- Vanspor FK - Sivasspor - 16:00 - BeIN Sports 2 - Canlı
- Vanspor FK - Sivasspor - 16:00 - TRT Spor - Canlı
- Hoffenheim - Bayern Münih - 16:30 - Tivibu Spor 2 - Canlı
- Werder Bremen - Freiburg - 16:30 - Tivibu Spor 4 - Canlı
- Augsburg - Mainz - 16:30 - S Sport Plus - Canlı
- Hamburg - Heidenheim - 16:30 - S Sport Plus - Canlı
- Hoffenheim - Bayern Münih - 16:30 - S Sport Plus - Canlı
- Werder Bremen - Freiburg - 16:30 - S Sport Plus - Canlı
- Augsburg - Mainz - 16:30 - Tivibu Spor 3 - Canlı
- Brighton - Tottenham - 17:00 - BeIN Sports 3 - Canlı
- Gençlerbirliği - Eyüpspor - 17:00 - BeIN Sports 1 - Canlı
- Burnley - Nottingham Forest - 17:00 - beIN Connect - Canlı
- West Ham - Crystal Palace - 17:00 - BeIN Sports 5 - Canlı
- Wolverhampton - Leeds United - 17:00 - beIN Connect - Canlı
- Real Madrid - Espanyol - 17:15 - S Sport - Canlı
- Nantes - Rennes - 18:00 - BeIN Sports 4 - Canlı
- Manisa FK - Esenler Erokspor - 19:00 - TRT Spor - Canlı
- Verona - Juventus - 19:00 - S Sport 2 - Canlı
- Hellas Verona - Juventus - 19:00 - Tivibu Spor 1 - Canlı
- Manisa FK - Esenler Erokspor - 19:00 - BeIN MAX2 - Canlı
- Adana Demirspor - Erzurumspor - 19:00 - BeIN MAX1 - Canlı
- Alaves - Sevilla - 19:30 - S Sport Plus - Canlı
- Leipzig - Köln - 19:30 - Tivibu Spor 2 - Canlı
- Villareal - Osasuna - 19:30 - S Sport - Canlı
- Manchester United - Chelsea - 19:30 - BeIN Sports 3 - Canlı
- Leipzig - Köln - 19:30 - S Sport Plus - Canlı
- AVS - Benfica - 20:00 - S Sport Plus - Canlı
- AVS - Benfica - 20:00 - Tivibu Spor 3 - Canlı
- Trabzonspor - Gaziantep FK - 20:00 - BeIN Sports 1 - Canlı
- Brest - Nice - 20:00 - BeIN Sports 4 - Canlı
- Antalyaspor - Kayserispor - 20:00 - BeIN Sports 2 - Canlı
- Fortuna Sittard - Utrecht - 21:00 - Tivibu Spor 4 - Canlı
- Al Nassr - Al Riyadh - 21:00 - S Sport Plus - Canlı
- Udinese - Milan - 21:45 - S Sport 2 - Canlı
- Udinese - Milan - 21:45 - Tivibu Spor 2 - Canlı
- Valencia - Athletic Bilbao - 22:00 - S Sport - Canlı
- Fulham - Brentford - 22:00 - BeIN Sports 3 - Canlı
- Lens - Lille - 22:05 - BeIN Sports 4 - Canlı