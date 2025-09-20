Bugün hangi maçlar var? 20 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

20 Eylül Cumartesi akşamı, futbolseverler büyük bir heyecana ortak olacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme maçlarında takımlar, tur atlamak için ter dökecek. Taraftarların coşkusuyla daha da büyüyen bu mücadeleler, unutulmaz anlar yaşatacak. Kritik maçların tüm detayları haberimizin devamında yer alıyor.

CANLI YAYINLAR

Cumartesi Futbolu - 13:30 - S Sport - Canlı

Liverpool - Everton - 14:30 - BeIN Sports 3 - Canlı

Girona - Levante - 15:00 - S Sport - Canlı

Bologna - Genoa - 16:00 - S Sport 2 - Canlı

Bologna - Genoa - 16:00 - Tivibu Spor 1 - Canlı

1 - Canlı Keçiörengücü - Bodrum FK - 16:00 - BeIN MAX1 - Canlı

Vanspor FK - Sivasspor - 16:00 - BeIN Sports 2 - Canlı

Vanspor FK - Sivasspor - 16:00 - TRT Spor - Canlı

Hoffenheim - Bayern Münih - 16:30 - Tivibu Spor 2 - Canlı

Werder Bremen - Freiburg - 16:30 - Tivibu Spor 4 - Canlı

Augsburg - Mainz - 16:30 - S Sport Plus - Canlı

Hamburg - Heidenheim - 16:30 - S Sport Plus - Canlı

Hoffenheim - Bayern Münih - 16:30 - S Sport Plus - Canlı

Werder Bremen - Freiburg - 16:30 - S Sport Plus - Canlı

Augsburg - Mainz - 16:30 - Tivibu Spor 3 - Canlı

Brighton - Tottenham - 17:00 - BeIN Sports 3 - Canlı

Gençlerbirliği - Eyüpspor - 17:00 - BeIN Sports 1 - Canlı

Burnley - Nottingham Forest - 17:00 - beIN Connect - Canlı

West Ham - Crystal Palace - 17:00 - BeIN Sports 5 - Canlı

Wolverhampton - Leeds United - 17:00 - beIN Connect - Canlı

Real Madrid - Espanyol - 17:15 - S Sport - Canlı

Nantes - Rennes - 18:00 - BeIN Sports 4 - Canlı

Manisa FK - Esenler Erokspor - 19:00 - TRT Spor - Canlı

Verona - Juventus - 19:00 - S Sport 2 - Canlı

Hellas Verona - Juventus - 19:00 - Tivibu Spor 1 - Canlı

Manisa FK - Esenler Erokspor - 19:00 - BeIN MAX2 - Canlı

Adana Demirspor - Erzurumspor - 19:00 - BeIN MAX1 - Canlı

Alaves - Sevilla - 19:30 - S Sport Plus - Canlı